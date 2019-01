आयकर विभाग के अधिकारियों ने शुक्रवार (11 जनवरी, 2019) को उत्तराखंड और हरियाणा में भाजपा के वरिष्ठ नेता अनिल गोयल और उनके परिवार के 13 व्यापारिक प्रतिष्ठानों में छापेमारी की। एक अधिकारी ने बताया कि भाजपा नेता की जिन संपत्तियों पर छापा मारा उनमें दहरादून स्थित क्वॉलिटी हार्डवेयर, उमंग साड़ी और अलेक्सिया पैनल्स शामिल है। कमिश्नर आईटी इंवेस्टिगेशन अधिकारी अमरेंद्र कुमार के मुताबिक रुड़की में क्वांटम यूनिवर्सिटी और हरियाणा के यमुनानगर में पंजाब प्लेवुड इंडस्ट्री में छापेमारी की गई।

रविवार (13 जनवरी, 2019) को न्यूज एजेंसी एएनआई ने खबर दी है कि उत्तराखंड का आयकर विभाग भाजपा नेता और बिजनेसमैन अनिल गोयल और उनके भागई सुनील गोयल से पूछताछ कर रहा है। इसके अलावा सुनील गोयल के पार्टनर नरेश गर्ग से भी पूछताछ की जा रही है। विभाग इनके कब्जे से अभी तक 70 लाख रुपए कैश और चालीस और कंपनियों की जानकारियों के अलावा शेयर ट्रेडिंग हासिल कर चुका है।

जानना चाहिए कि गोयल ने साल 2016 में भाजपा उम्मीदवार के रूप में राज्य सभा का चुनाव लड़ा था। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के करीबी मानते हैं, हाल ही में राज्य में हुए निकाय चुनावों में वह देहरादून की महापौर सीट के करीबी दावेदार थे। हालांकि मामले में जब भाजपा के प्रदेश मीडिया इंचार्ज देवेंद्र भसीन से संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि गोयल भाजपा में किसी पद पर नहीं थे।

Uttarakhand: I-T dept officials are questioning BJP leader and businessman Anil Goyal, his brother Sunil Goyal and business partner Naresh Garg. Till now, Rs 70 lakh in cash and details of more 40 companies and share trading recovered.

