उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में 4.0 की तीव्रता का भूकंप

उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में दिन में 4 बजकर 2 मिनट पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4 मापी गई है। अभी तक किसी भी इलाके में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं मिली है। भूकंप का केंद्र रुद्रप्रयाग जिले का एक छोटे सा गांव उकिमठ था। यह रुद्रप्रयाग से 41 किलोमीटर की दूरी पर है। खबरों के मुताबिक भूकंप केंद्र जमीन के 10 किलोमीटर अंदर था। लोगों को जैसे ही भूकंप के झटके महसूस हुए वह तुरंत घरो से बाहर आ गए। हालांकि अभी तक किसी भी तरह के जान माल की कोई सूचना नहीं मिली है।

हाल ही में रुद्रप्रयाग में ही 5.6 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। इसका केंद्र जमीन के 33 किमी अंदर था लेकिन भूकंप के झटके इतनी तेज थे कि वह दिल्ली एनसीआर में भी महसूस किए गए थे। यह झटके 30 सेकेंड तक महसूस किए गए थे। यह झटके मसूरी, गाजियाबाद, दिल्ली, सहारनपुर, पिथोरागढ़, शिमला, और चंडीगढ़ समेत कई जगह महसूस किए गए थे। इस दौरान एक व्यक्ति घायल हो गया था। इसके इसके अलावा कई इमारतों की दीवारों में दरारें आ गई थीं।

इससे पहले 26 दिसम्बर को भी उत्तराखंड में 3.5 की तीव्रता से भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए थे। ये झटके राजधानी देहरादून और पड़ोसी जिले उत्तरकाशी में भी महसूस हुए थे। भारतीय मौसम विभाग ने कहा था कि इस भूकंप का मुख्य केंद्र देहरादून के आसपास था। इसकी गहराई भूमि सतह से 10 किलोमीटर नीचे रही। ये हल्के झटके थे और इनसे जान-माल का कोई नुकसान नहीं हुआ था।

An earthquake of magnitude 4.0 on Richter Scale hit Uttarakhand's Rudryaprayag around 04:02 PM today

— ANI (@ANI_news) April 7, 2017