उत्तराखंड भाजपा ने अपने प्रदेश महासचिव संगठन संजय कुमार को उनके सभी पदों से मुक्त करने का फैसला किया है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक संजय कुमार पर पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता ने यौन उत्पीड़न और शोषण के गंभीर आरोप लगाए थे। इन आरोपों के बाद पार्टी के भीतर आलाकमान पर संजय कुमार को पद से हटाने का दबाव बढ़ गया था।

— ANI (@ANI) November 4, 2018