उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते नदियों के तेज बहाव और लैंड स्लाइडिंग की वजह से कई हादसे हो चुके हैं। सोमवार (11 अगस्त) को राज्य में तीन अलग-अलग जगहों पर लैंड स्लाइडिंग (भू-स्खलन) की बड़ी घटनाएं सामने आईं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन दुर्घटनाओं में एक महिला की फंसकर मौत हो गई, वहीं पांच अन्य लोगों के अभी फंसे होने की खबर है। इसी बीच एक खौफनाक वीडियो भी सामने आया है जो ठीक छह साल पहले 2013 में आई ‘केदारनाथ त्रासदी’ की भीषण तबाही की बुरी यादें ताजा कर रहा है।

लांखी गांव का है यह खौफनाक वीडियोः मंदाकिनी नदी में उफान के चलते उत्तराखंड के चमोली जिले में जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। जिले के विकासखंड घाट में लांखी गांव में एक घर भरभराकर गिरा और नदी के तेज बहाव में बह गया। घटना की जानकारी मिलते ही राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया।

#WATCH House collapses as flash flood hits Vikas Khand Ghat’s Lankhi village, in Chamoli, #Uttarakhand. State Disaster Response Force team has been rushed to the spot for rescue operation. pic.twitter.com/7KS2VVukcL

