आवारा कुत्तों के आतंक के कारण उत्तराखंड के नारायणबगड़ में अगले चार दिनों के लिए स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की गयी है। चमोली जिले के नारायणबगड़ नगर और आसपास के क्षेत्रों में आवारा हिंसक कुत्तों के आतंक के कारण बुधवार से अगले चार दिन के लिए 10 सरकारी और गैर-सरकारी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया।

नारायणबगड़ विकासखंड के खंड शिक्षा अधिकारी अनिल नाथ ने बताया कि चमोली के मुख्य शिक्षा अधिकारी ने छात्र-छात्राओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह आदेश जारी किया है। उन्होंने बताया कि इस दौरान विद्यार्थियों की पढ़ाई ऑनलाइन माध्यम से कराई जाएगी। नारायणबगड़ के एक निवासी ने न्यूज एजेंसी पीटीआई-भाषा को बताया कि क्षेत्र में पिछले दो दिन से आवारा कुत्तों का आतंक है। उन्होंने बताया कि मंगलवार को कुत्तों के हमले में स्कूली छात्रों समेत चार लोग घायल हुए थे। बुधवार को भी उनके हमले में चार अन्य लोग घायल हो गए।

स्थानीय निवासियों का कहना है कि क्षेत्र में केवल एक-दो नहीं बल्कि कई कुत्ते आक्रामक व्यवहार कर रहे हैं। लोगों ने प्रशासन से इस समस्या के स्थायी समाधान की मांग की है। ग्रामीणों और अभिभावकों का कहना है कि बाजार, स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों पर बच्चों-बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए।

दस स्कूलों में 4 दिन की छुट्टी

इसके बाद चमोली के जिलाधिकारी के निर्देश पर मुख्य शिक्षा अधिकारी ने नारायणबगड़ बाजार और आसपास के क्षेत्रों में स्थित 10 विद्यालयों में 20 से 23 अगस्त तक अवकाश घोषित किया है। इस दौरान शिक्षण कार्य ऑनलाइन माध्यम से संचालित करने के आदेश दिए गए हैं। इस बीच, वन विभाग के त्वरित कार्रवाई दल (QRT) ने आवारा कुत्तों को पकड़ना शुरू कर दिया है। वहीं, पशुपालन विभाग की ओर से उन्हें रेबीज रोधी टीके भी लगाए जा रहे हैं। हालांकि, स्थानीय लोगों का मानना है कि आवारा कुत्तों के अचानक आक्रामक होने के कारणों की जांच की जानी चाहिए और इस समस्या का स्थायी समाधान किया जाना चाहिए।

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मध्य प्रदेश के खंडवा में आावारा कुत्तों के खिलाफ एक अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। नगर निगम के कुत्तों की नसबंदी मुहिम में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के समय कुत्ते का मास्क पहने एक शख्स को जनसुनवाई में लाया गया। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें

(भाषा के इनपुट के साथ)