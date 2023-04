Uttarakhand: मसूरी-देहरादून रूट पर खाई में गिरी रोडवेज बस, 2 की मौत- 22 सवारी घायल

पुलिस अधिकारियों की टीम, दमकल सेवा दल, आईटीबीपी और एंबुलेंस मौके पर पहुंच गई है और बचाव कार्य जारी है।

उत्तराखंड में खाई में गिरी बस (ANI PHOTO)

मसूरी-देहरादून रूट पर एक रोडवेज बस अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। इस बस हादसे में दो लड़कियों की मृत्यु हो गई और करीब 22 लोग घायल हो गए। ये दर्दनाक हादसा मसूरी देहरादून मेन रोड (Mussoorie Dehradun main road) पर शेरगाड़ी के पास हुआ। मसूरी पुलिस (Mussoorie police) ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि मसूरी-देहरादून रोड पर एक बस दुर्घटना में दो लड़कियों की मौत हो गई। अन्य सभी घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। पुलिस अधिकारियों की एक टीम, दमकल सेवा दल, आईटीबीपी और एक एंबुलेंस मौके पर पहुंच गई है और बचाव कार्य जारी है। घायलों को खाई से निकालकर लंढौर के जिला अस्पताल में भेजा जा रहा है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस देहरादून से आ रही थी, तभी अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। सूचना मिलने पर मसूरी आईटीबीपी और अन्य राहत दलों के पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और तलाशी और बचाव अभियान शुरू किया। Also Read Noida Accident: नोएडा में बड़ा सड़क हादसा, रोडवेज ने होंडा कंपनी के कर्मचारियों को कुचला, 4 की मौत रोडवेज बस मेसानिक लॉज बस देहरादून के लिए रवाना हुई थी। मसूरी से पांच किमी आगे शेर घड़ी के पास मसूरी-देहरादून मार्ग पर रविवार दोपहर करीब 12 बजे बस अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बस में चालक समेत 40 लोग सवार थे। सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस के साथ आईटीबीपी के जवान पहुंच गए और घायलों को रेस्क्यू करने में जुट गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी सोनिका दून अस्पताल पहुंचीं। वहीं पर उन्‍होंने मजिस्ट्रेट जांच के निर्देश भी दिए। उन्होंने बताया, “सात घायलों को मैक्स अस्पताल इलाज के लिए ले जाया गया था। ये सभी गंभीर रूप से घायल थे। रास्ते में दो की मौत हो गई जबकि पांच का इलाज चल रहा है। इनमें से तीन बिल्कुल ठीक है और दो का सिटी स्कैन कराया जा रहा है।” बता दें कि कुछ दिन पहले आगरा के थाना डौकी क्षेत्र स्थित फतेहाबाद रोड धमोटा गांव के पास राजस्थान के खाटू श्याम के दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी बस अचानक पलट गई थी। बस पलटने के बाद उसमें बैठे लोगों में चीख-पुकार मच गई। बस में बैठे 5 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए थे। https://www.jansatta.com/blank.html

