PM Modi Badrirnath Visit: बद्रीनाथ धाम पहुंचे पीएम मोदी, बोले- आज बाबा केदार और बद्री विशाल जी के दर्शन करके मन प्रसन्न हो गया, जीवन धन्य हो गया

PM Narendra Modi Badrinath Uttarakhand News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गौरीकुंड को केदारनाथ और गोविंदघाट को हेमकुंड साहिब से जोड़ने वाली दो नई रोपवे परियोजनाओं सहित 3400 करोड़ रुपये से अधिक की कनेक्टिविटी परियोजनाओं की आधारशिला रखी।

पीएम मोदी बद्रीनाथ यात्रा (Photo Source- Twitter/ @BJP4India)

