Uttarakhand News: उत्तराखंड के चमोली (कर्णप्रयाग) में हाल ही में हुई हिंसक झड़प के बाद अब स्थिति को सामान्य करने के प्रयास तेज हो गए हैं। बूड़ा ढाल के जत्थेदार बाबा अजीत सिंह ने उत्तराखंड सरकार के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद बुधवार को कर्णप्रयाग में आगामी तीर्थयात्रा कार्यक्रमों के लिए शांति और सहयोग की अपील की है।

जत्थेदार सभी अनुयायियों से किसी भी तरह के आंदोलन या विरोध के बजाय तीर्थयात्रा को प्राथमिकता देने को कहा है। यह संकेत देता है कि विवाद को सुलझाने और शांति के लिए प्रयास सकारात्मक संकेत देता है।

मुख्यमंत्री और डीजीपी के साथ उच्च स्तरीय बैठक

देहरादून स्थित पुलिस मुख्यालय में जत्थेदार बाबा अजीत सिंह ने सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) दीपम सेठ के साथ महत्वपूर्ण बैठकें कीं। इन बैठकों के बाद उन्होंने जोर देकर कहा कि धार्मिक और आध्यात्मिक अनुष्ठानों का शांतिपूर्ण और बिना किसी बाधा के जारी रहना बेहद जरूरी है।

विरोध प्रदर्शन न करने और तीर्थयात्रा जारी रखने की अपील

आगामी 25 जून 2026 को सिखों की ‘संगत’ का आयोजन होना है। ऐसे में बूड़ा ढाल नेतृत्व की सबसे बड़ी चिंता श्रद्धालुओं की सुरक्षा और उनकी सुविधा सुनिश्चित करना है।

तनाव को कम करने का संकेत देते हुए बाबा अजीत सिंह ने कहा, “हमें सरकार से आश्वासन मिला है कि जो लोग 25 जून को संगत में शामिल होना चाहते हैं, वे जरूर आएं और अपनी तीर्थयात्रा पूरी करें। तीर्थयात्रा रुकनी नहीं चाहिए। लेकिन जो लोग भी इस संगत में आ रहे हैं, वे किसी भी प्रकार का विरोध प्रदर्शन न करें।”

प्रशासन ने दिया निष्पक्ष जांच का भरोसा

जत्थेदार ने बताया कि राज्य सरकार समुदाय की शिकायतों को दूर करने के लिए गंभीर है। मुख्यमंत्री धामी से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा, “मुख्यमंत्री ने हमें भरोसा दिया है कि कर्णप्रयाग मामले की जांच चल रही है और निष्पक्ष जांच के बाद उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।”

इसके बाद पुलिस मुख्यालय में डीजीपी दीपम सेठ ने भी सिख प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि गहन जांच जारी है और जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर कानून के मुताबिक सख्त कदम उठाए जाएंगे।

क्या था पूरा विवाद?

इस पूरे विवाद की शुरुआत 16 जून 2026 को चमोली के कर्णप्रयाग में हुई थी। यहाँ हेमकुंड साहिब से लौट रहे निहंग सिख तीर्थयात्रियों और स्थानीय निवासियों के बीच गाड़ी पार्किंग को लेकर बहस हो गई। यह विवाद देखते ही देखते इतना बढ़ गया कि हिंसक झड़प का रूप ले लिया।

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