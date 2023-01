Joshimath Demolition: दरार वाले मकान और होटल तोड़ने का काम आज से शुरू, जानिए जोशीमठ से जुड़े 10 बड़े अपडेट

Joshimath Demolition: जोशीमठ को भगवान बद्रीनाथ (Lord Badrinath) की ‘शीतकालीन गद्दी (winter seat)’ कहा जाता है।

Joshimath Demolition: जोशीमठ में क्षतिग्रस्त मकान-इमारत तोड़ने का कार्य आज शुरू। (फोटो सोर्स: ANI)

पढें राज्य (Rajya News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram