उत्तराखंड में इनकम टैक्स की टीम ने भाजपा नेता अनिल गोयल के ठिकानों पर छापेमारी की है। इनकम टैक्स की टीम ने आज (शुक्रवार) राजधानी देहरादून समेत विकासनगर, हरिद्वार और रुड़की समेत कई अन्य स्थानों पर भी छापेमारी की है। बता दें कि गोयल बीजेपी के टिकट पर राज्यसभा का चुनाव लड़ चुके हैं ।

बता दें कि अनिल गोयल, शशि गर्ग, सुनील गोयल, नरेश गर्ग, के हार्डवेयर ट्रेडिंग, प्लाइवुड और एल्युमीनियम पैनल्स का एमएफजी, रेडीमेड कपड़ों, एलएमडी एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट, प्लाइवुड का एमएफजी समेत करीब 13 प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गई है। बीजेपी के टिकट पर दो बार राज्यसभा का चुनाव लड़ चुके अनिल गोयल बीजेपी के कोषाध्यक्ष भी रह चुके हैं। गोयल के प्रतिष्ठानों पर इनकम टैक्स की रेड से चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है।

#Uttarakhand: Income Tax Dept conducts raids at BJP leader Anil Goyal's properties in Dehradun, Yamunanagar, Roorkee and Delhi (Visuals from Dehradun) pic.twitter.com/gdLY8okmlk

— ANI (@ANI) January 11, 2019