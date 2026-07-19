उत्तराखंड में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने 20 जुलाई 2026 यानि सोमवार के लिए कई जिलों में अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए प्रशासन ने देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, नैनीताल, पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग, उधमसिंह नगर, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा में आंगनबाड़ी केंद्रों से लेकर कक्षा 12 तक के स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है। मौसम विभाग ने तीन जिलों के लिए रेड अलर्ट, पांच जिलों के लिए ऑरेंज और 5 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।

किन जिलों में जारी किया गया अलर्ट?

मौसम विभाग के अनुसार देहरादून, हरिद्वार और टिहरी गढ़वाल में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। ऐसे में इन जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर उत्तरकाशी और पौड़ी गढ़वाल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यहां पर भी अधिक बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। यहां पर बारिश के साथ बिजली चमकने की घटना हो सकती है।

मौसम विभाग ने पर्यटकों से भी अपील की है। मौसम विभाग के अनुसार भारी बारिश को देखते हुए पर्यटक अनावश्यक यात्रा करने से बचे। इसके अलावा मौसम विभाग ने कहा है की नदी और नालों से दूर रहे और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी किए गए सभी दिशा निर्देशों का पालन करें।

देहरादून में स्थिति खराब

उत्तराखंड के देहरादून में भारी बारिश से जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। देहरादून के रिस्पना, बिंदाल और टोंस समेत कई नदी नाले उफान पर आ गए हैं। इसके कारण अधिकांश चौराहे जलमग्न हो गए हैं। बलबीर रोड क्षेत्र में रिस्पना नदी के उफान पर आने के कारण कई घरों में पानी घुस गया। वहीं एक कच्चा मकान भी ढह गया।

यमुनात्री राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-134) पर स्याना चट्टी के पास भूस्खलन के कारण रविवार तड़के सुबह करीब 6:22 बजे मलबा और चट्टानें सड़क पर गिर गईं, जिससे यातायात बाधित हो गया। इस हफ्ते की शुरुआत में भी इसी क्षेत्र में भूस्खलन हुआ था। ओजरी और पालीगढ़ में हुए भूस्खलनों ने मार्ग पर संपर्क को और भी बाधित कर दिया।

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दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके पर स्याही फेंकने वाली बरखा त्रेहान ने अब पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये लोग सोनम वांगचुक का इस्तेमाल अन्ना हजारे की तरह कर रहे हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें