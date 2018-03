उत्तराखंड सरकार ने दो दिन के सत्र पर खर्च कर दिए एक करोड़ रुपये, ये रहा ब्योरा

उत्‍तराखंड के गैरसैंण में विधानसभा का दो दिवसीय सत्र का आयोजन किया गया था। दो दिनों में ही राज्‍य की भाजपा सरकार ने तकरीबन एक करोड़ रुपये खर्च कर दिए। सिर्फ खानपान और पुलिस व्‍यवस्‍था पर ही 30 लाख रुपये खर्च हो गए। सबसे ज्‍यादा खर्च विधायकों के आवास और उसकी साज-सज्‍जा पर हुआ। सूचना का अधिकार कानून (आरटीआई) के तहत दाखिल अर्जी पर राज्‍य सरकार ने यह जानकारी दी है। गैरसैंण में पिछले साल 7 से 8 दिसंबर तक विधानसभा सत्र का आयोजन किया गया था। खानपान और आवास के बाद सत्र स्‍थल और मंत्रियों के लिए अस्‍थाई कार्यालय के मद में सबसे ज्‍यादा पैसे खर्च हुए। राज्‍य सरकार ने बताया क‍ि इसपर कुल 18.10 लाख रुपये का व्‍यय हुआ था। इसके बाद संचार व्‍यवस्‍था (फोन और मोबाइल फोन आदि पर) पर 10 लाख रुपये से ज्‍यादा का खर्च किया गया था। ट्रांसपोर्टेशन और लोडिंग-अनलोडिंग पर 74 हजार रुपये से ज्‍यादा का खर्च आया था। विधानसभा सदस्‍यों को सम्‍मान स्‍वरूप प्रतीक चिह्न देने पर 23 हजार का व्‍यय हुआ था। साथ ही कर्मचारियों पर 15 हजार रुपये से ज्‍यादा का खर्च आया था। इससे पहले दाखिल आरटीआई अर्जी में त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार द्वारा मेहमानों को चाय-पानी कराने में 68 लाख रुपये से ज्‍यादा का खर्च करने की बात सामने आई थी। त्रिवेंद्र सिंह ने 18 मार्च, 2017 को उत्‍तराखंड के मुख्‍यमंत्री पद की शपथ ली थी।

