पूर्व भाजपाई सीएम निशंक की बेटी ने जॉइन की आर्मी, वायरल हुई पिता की शेयर की यह तस्वीर

उत्तराखंड के पूर्व सीएम और भाजपा नेता डॉ. रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक तस्वीर पोस्ट की है, जो देखते ही देखते वायरल हो गई है। दरअसल इस तस्वीर में डॉ. रमेश पोखरियाल अपनी बेटी के साथ दिखाई दे रहे हैं। निशंक की बेटी आर्मी की यूनिफॉर्म में है, जिन्होंने अभी भारतीय सेना ज्वाइन की है और निशंक उसके कंधे पर मेडल सजाते दिखाई दे रहे हैं। इस तस्वीर के साथ निशंक ने लिखा कि साथियों, मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, आप सब से यह बात साझा करते हुए कि मेरी पुत्री डॉ. श्रेयशी निशंक ने आज उत्तराखंड की सैन्य परंपरा को जारी रखते हुए विधिवत रुप से सेना में बतौर अफसर आर्मी मेडिकल कोर में ज्वाइन कर लिया है।

डॉ. निशंक के इस तस्वीर को शेयर करते ही लोगों ने उन्हें बधाईयां देना शुरु कर दिया। कुछ लोगों ने इस बात की तारीफ करते हुए अन्य नेताओं को भी डॉ. निशंक से सीख लेने की सलाह दे डाली। अपने एक अन्य ट्वीट में डॉ. निशंक ने लिखा कि मुझे खुशी है कि श्रेयशी ने हिमालयन मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी कर सेना में जाकर देश की सेवा करने का निर्णय लिया है। आज बेटियां किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं हैं और हमारा फर्ज बनता है कि हम अपनी बेटियों को बेटों के बराबर शिक्षा दिलवाने का काम करें। हरिद्वार से सांसद रमेश पोखरियाल की बेटी श्रेयशी ने कैप्टन के रुप में आर्मी मेडिकल कोर ज्वाइन की है। श्रेयशी अब मिलिट्री अस्पताल रुड़की में अपनी सेवाएं देंगी।

Badhai Sir. You proove that politician can also send their kids to Army.

— Jayant Parnerkar (@jayantpp1959) April 1, 2018