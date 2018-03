उत्तराखंड: दलित महिलाओं को पीटते बीजेपी विधायक का वीडियो वायरल, दर्ज हुई FIR

उत्तराखंड के रुद्रपुर सीट से बीजेपी विधायक राजकुमार ठुकराल के खिलाफ दलित महिलाओं के साथ मारपीट के आरोप में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। बीजेपी विधायक पर आरोप है कि उन्होंने अपने घर के बाहर तीन दलित महिलाओं के साथ मारपीट की थी। पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार पूरा मामला 9 मार्च का है। बताया जा रहा है कि बीजेपी विधायक राजकुमार ठकराल ने दो परिवारों के बीच के मामले को सुलझाने के लि एअपने आवास पर एक पंचायत बुलाई थी। दोनों परिवारों के बीच मसला ये था कि एक परिवार का नाबालिग लड़का दूसरे परिवार की नाबालिग लड़की के साथ भाग गया था। इस नाबालिग लड़के के पिता ने पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाते हुए बताया कि बीजेपी विधायक ने उनकी पत्नी माला और दो बेटियों, पूजा और सोनम के साथ मारपीट की और उन्हें गालियां भी दीं। सोशल मीडिया में इसके संबंध में एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमे राजकुमार ठुकराल कुछ महिलाओं के साथ मारपीट करते नजर आ रहे थे।

पुलिस ने बीजेपी विधायक के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 504 और एससी/एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। उधमसिंह नगर के पुलिस अधीक्षक का कहना है कि हम इस मामले में सारे साक्ष्य और गवाह इकट्ठा कर रहे हैं। अपनी सफाई में बीजेपी विधायक राजकुमार ठुकराल का कहना है कि, ‘मेरे घर सुलह करने आए दोनों परिवार आपस में भिड़ गए थे। मैं तो बस उनके बीच लड़ाई को छुड़ा रहा था।’

In a video that has gone viral, #Uttarakhand #BJP MLA from Rudrapur seat, Rajkumar Thukral, can be spotted abusing & beating up Dalit women @IndianExpress pic.twitter.com/COzwiCmNGg

