उत्तराखंड के प्रारंभिक शिक्षा निदेशक अजय कुमार नौडियाल के साथ कथित मारपीट की घटना ने शिक्षा विभाग में गहरा रोष पैदा कर दिया है। विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने विरोध स्वरूप सोमवार और मंगलवार को पूर्ण कार्य बहिष्कार की घोषणा की है। कर्मचारियों की मांग है कि आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और विभागीय अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।

देहरादून में आयोजित संयुक्त बैठक में शिक्षक संगठनों, फेडरेशन ऑफ मिनिस्टीरियल सर्विसेज एसोसिएशन, कर्मचारी संयुक्त परिषद, उत्तराखंड फार्मेसिस्ट एसोसिएशन, कलेक्ट्रेट संघ और डिप्लोमा इंजीनियर संघ सहित कई संगठनों ने एकजुट होकर यह निर्णय लिया। राजकीय शिक्षक संघ के अध्यक्ष राम सिंह चौहान ने बताया कि घटना की कड़ी निंदा करते हुए सर्वसम्मति से दो दिन के कार्य बहिष्कार का फैसला किया गया है। साथ ही मुख्य सचिव से कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी करने और सभी विभागों में आवश्यक पुलिस तैनाती की मांग भी की गई है।

कर्मचारी संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर दो दिनों के भीतर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है, तो 25 फरवरी से नगर पंचायत स्तर से लेकर राज्य सचिवालय तक व्यापक कार्य बहिष्कार शुरू किया जाएगा।

स्कूल के नाम परिवर्तन को लेकर विवाद

यह विवाद एक स्कूल के नाम परिवर्तन को लेकर सामने आया। आरोप है कि देहरादून के रायपुर क्षेत्र से विधायक उमेश शर्मा काऊ के समर्थकों ने उनकी मौजूदगी में शनिवार को शिक्षा निदेशक के कार्यालय में घुसकर तोड़फोड़ की और उनके साथ मारपीट की। इस घटना में नौडियाल को आंख के पास चोट आई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी शिकायत पर रायपुर थाने में विधायक और उनके समर्थकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दूसरी ओर, विधायक समर्थकों ने भी अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र सिंह डोबाल ने बताया कि दोनों मामलों की जांच जारी है।

भाजपा ने विधायक से मांगा स्पष्टीकरण

घटना का संज्ञान लेते हुए भाजपा ने विधायक से स्पष्टीकरण मांगा। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि मामले को गंभीरता से लेते हुए विधायक को तलब किया गया, जहां उन्होंने अपना पक्ष रखा और खेद प्रकट किया। उन्होंने यह भी बताया कि विधायक ने सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली है। हालांकि पार्टी ने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की अराजकता या अनुशासनहीन व्यवहार को स्वीकार नहीं किया जाएगा, चाहे वह किसी भी स्तर का व्यक्ति क्यों न हो।

इस बीच, डोईवाला से भाजपा विधायक बृजभूषण गैरोला ने भी घटना की आलोचना करते हुए कहा कि पार्टी की कार्यशैली इस प्रकार की नहीं रही है और सभी को अपनी बात लोकतांत्रिक और विधिसम्मत तरीके से रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कानून अपना काम करेगा और किसी भी तरह की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

