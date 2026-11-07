उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू उर्फ पप्पू साहू को उत्तराखंड एसआईटी और पुलिस ने शनिवार सुबह गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी यूपी के झांसी जिले से हुई है। 15 अक्टूबर को उनकी पत्नी रेखा आर्य ने एफआईआर दर्ज कराई थी।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, गिरधारी लाल साहू पिछले कई दिनों से यहां छिपा हुआ था। गिरफ्तारी के बाद उत्तराखंड एसआईटी और पुलिस उसे अपने साथ देहरादून लेकर रवाना हो गई। पुलिस गिरधारी लाल साहू से पूछताछ करेगी। जांच और पूछताछ के बाद नए तथ्य सामने आ सकते हैं।

गिरफ्तारी के दौरान कही ये बात

अपनी गिरफ्तारी के दौरान गिरधारी लाल साहू ने मौके पर मौजूद मीडियाकर्मियों से बात की, उन्होंने कहा, “अगर मेरी गिरफ्तारी से मेरी पत्नी को खुशी मिलती है तो मुझे कोई शिकायत नहीं है। आगे कहा, “मैं निर्दोष हूं।”

पत्नी ने लगाए हैं आरोप

15 अक्टूबर को रेखा आर्या द्वारा FIR दर्ज कराए जाने के बाद से ही साहू गिरफ्तारी से बच रहे थे। FIR में रेखा आर्य ने देहरादून कैंट थाने में उन पर मुकदमा दर्ज कराया था। रेखा आर्य ने अपने पति गिरधारी लाल पर उत्पीड़न, मारपीट, धोखाधड़ी, जातिसूचक अपशब्द कहने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था। शिकायत में कथित घटना का समय वर्ष 2004 बताया गया।

अपनी गिरफ्तारी से पहले गिरधारी लाल साहू ने अपनी पत्नी पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया था कि रेखा आर्य ने भ्रष्टाचार के जरिए 210 करोड़ रुपये की संपत्ति जुटाई है।

गिरधारी लाल पर भीर अपराधों के आरोप हैं- एसएसपी

गिरफ्तारी को लेकर देहरादून के एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने कहा, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य की शिकायत पर 15 अक्टूबर को गिरधारी लाल सहू के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इसमें जालसाजी के साथ-साथ एससी-एसटी एक्ट के तहत गंभीर अपराधों के आरोप शामिल हैं।

#WATCH | Dehradun, Uttarakhand: Police arrest Girdhari Lal Sahu alias Pappu Girdhari, husband of Cabinet Minister Rekha Arya, from Jhansi.



Dehradun SSP Pramendra Dobhal says, "A case was registered against Girdhari Lal Sahu on October 15, following a complaint filed by the… pic.twitter.com/TWyLxZJJiw — ANI (@ANI) November 7, 2026

प्रमेंद्र डोभाल ने आगे कहा, मामले की गंभीरता को देखते हुए एक स्पेशल टीम बनाई गई। 9 सदस्यों वाली टीम ने जांच आगे बढ़ाई और दो मुख्य आरोपियों गिरधारी लाल साहू और सत्येंद्र ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया है। जांच के दौरान अगर किसी और व्यक्ति का नाम सामने आता है, तो उसके खिलाफ भी उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।”

सबूत जुटाने के लिए आगे की कार्रवाई की जाएगी- एसएसपी

एसएसपी ने कहा, “गिरधारी लाल साहू को उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के पास से गिरफ्तार करके यहां लाया गया है, जबकि सत्येंद्र ठाकुर को उधम सिंह नगर जिले के किच्छा के पास से गिरफ्तार किया गया था… फिलहाल उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। सबूत जुटाने के लिए आगे की कार्रवाई की जाएगी”

जमानत याचिका हो चुकी है रद्द

इससे पहले देहरादून की पंचम अपर सत्र न्यायाधीश एवं एससी-एसटी एक्ट की विशेष न्यायाधीश अंजलि बेंजवाल की अदालत ने गिरधारी लाल साहू की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने माना था कि शिकायत में लगाए गए आरोप प्रथमदृष्टया एससी-एसटी (अत्याचार निवारण) एक्ट के तहत अपराध बनता प्रतीत होता है। ऐसे में एक्ट की धारा 18 और 18ए के तहत अग्रिम जमानत पर बैन लागू होता है।

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पश्चिम बंगाल के पांच दोस्तों के लिए पहाड़ों की सैर सिर्फ घूमने का शौक नहीं, बल्कि जिंदगी का एक खास हिस्सा थी। करीब 20 हजार रुपये महीने की नौकरी करने वाले ये दोस्त पूरे साल पैसे बचाते थे, ताकि साल में एक बार उत्तराखंड के पहाड़ों पर जा सकें। लेकिन इस बार उनका यही शौक परिवारों के लिए चिंता और इंतजार की वजह बन गया है। उत्तराखंड के केदारताल इलाके में बर्फबारी और हिमस्खलन के बाद ये पांचों दोस्त लापता हो गए हैं। इस हादसे में कुल आठ ट्रेकर्स लापता हुए थे। मंगलवार को इनमें से दो लोगों के शव बरामद किए गए हैं, जबकि छह की तलाश जारी है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें