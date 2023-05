Uttarakhand: मुस्लिम युवक से होना था बीजेपी नेता की बेटी का विवाह, विरोध के कारण हो गया कैंसिल

विहिप, भैरव सेना और बजरंग दल ने इस शादी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया था।

प्रतीकात्मक तस्वीर। (फोटो- इंडियन एक्सप्रेस)

बीजेपी नेता यशपाल बेनाम की बेटी की एक मुसलमान युवक के साथ शादी होनी थी जिसे अब कैंसिल कर दिया गया है। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तराखंड के भाजपा नेता यशपाल बेनाम ने विरोध के चलते एक मुस्लिम व्यक्ति से अपनी बेटी की शादी कैंसिल कर दी है। शादी 28 मई 2023 को होनी थी। सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था शादी का कार्ड पौड़ी नगर निगम के अध्यक्ष यशपाल बेनाम ने अपनी बेटी की शादी एक मुस्लिम व्यक्ति से होने के कारण हो रही आलोचना और विरोध के बाद अपनी बेटी की शादी स्थगित कर दी। पिछले दिनों बेनाम की पुत्री मोनिका और उत्तर प्रदेश के अमेठी निवासी मोहम्मद मोनिस की शादी का कार्ड सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। भाजपा के समर्थकों और विरोधियों दोनों ने इसके लिए बेनाम की आलोचना की थी। विरोध के कारण कैंसिल कर दी गयी शादी मीडियाकर्मियों से बातचीत में पूर्व विधायक बेनाम ने कहा कि बेटी की खुशी के लिए वह उसकी शादी एक मुस्लिम युवक से कराने को राजी हो गए थे। पर सोशल मीडिया और स्थानीय स्तर पर इसे लेकर हुई प्रतिक्रिया के चलते फिलहाल तय विवाह कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। यशपाल बेनाम ने कहा कि मुझे जनता की आवाज भी सुननी है। उन्होंने बताया कि पौड़ी शहर में 28 मई को होने वाली शादी को अब कैंसिल कर दिया गया है। भाजपा नेता ने कहा, “जैसा माहौल बनाया गया है, उसे देखते हुए वधू और वर पक्ष के परिवारों ने साथ बैठकर यह फैसला लिया है कि जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्हें पुलिस के साये में विवाह कार्यक्रम संपन्न करवाना शोभा नहीं देता। माहौल अनुकूल नहीं होने के कारण और जनता का ध्यान रखते हुए दोनों परिवारों ने तय किया है कि शादी कैंसिल की जाये। वहीं, इससे पहले भाजपा नेता बेनाम ने कहा था कि ये 21वीं सदी है और बच्चों को अपने फैसले लेने का पूरा हक है। इस पर किसी को भी एतराज नहीं होना चाहिए। वहीं, मोनिस के पिता रईस ने 28 मई को होने वाले विवाह कार्यक्रम रद्द होने की कोई वजह नहीं बताई। हिंदू संगठनों ने किया विरोध प्रदर्शन शुक्रवार को हिंदुवादी संगठनों विश्व हिंदू परिषद, भैरव सेना और बजरंग दल ने कोटद्ववार, पौड़ी में शादी के विरोध में प्रदर्शन किया था। उन्‍होंने बेनाम का पुतला भी फूंका था। विश्व हिंदू परिषद के पौड़ी के कार्यकारी जिलाध्यक्ष दीपक गौड़ ने ऐसे विवाह को गलत बताते हुए कहा था, “यशपाल बेनाम की बेटी को या तो इस्लाम धर्म कबूल कर लेना चाहिए या उनके होने वाले दामाद को हिंदू धर्म अपनाना चाहिए।” दीपक गौड़ ने कहा कि हम इस तरह की शादी का पुरजोर विरोध करते हैं।’

