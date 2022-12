Ankita Bhandari Murder Case: बीजेपी के पूर्व नेता विनोद आर्या पर अपने ड्राइवर के साथ ‘दुष्कर्म की कोशिश’ का आरोप, FIR दर्ज

Uttarakhand: विनोद आर्या का इस तरह के आरोपों पर कहना है कि यह आरोप झूठा है। उन्होंने कहा कि रोहन 21 नवम्बर को पौड़ी जेल से लौटते समय नकदी और सिम लेकर फरार हो गया था।

विनोद आर्य (Photo Source- facebook)