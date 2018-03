यूपी: उधार वापस मांगा तो पेड़ में बांधकर पीटा, जबरन पेशाब भी पिलाया!

उत्तर प्रदेश में एक तरफ जहां योगी सरकार जुर्म का नामोंनिशान मिटाने में लगी है, वहीं दूसरी ओर आए दिन प्रदेश में दबंगों द्वारा लोगों के साथ मारपीट करने के मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला देवरिया का है, जहां पर एक युवक ने उधार दिए हुए अपने पैसे वापस मांगे तो दबंगों ने पेड़ से बांधकर उसकी पिटाई कर डाली। इतना ही नहीं, आरोपियों ने जबरन युवक को पेशाब भी पिलाया। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने दबंगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की। पीड़ित की पहचान शमशाद के रूप में हुई है।

देवरिया के एक पुलिस अधिकारी ने मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि वीडियो में जो आरोपी दिखाई दे रहे हैं, उनकी पहचान कर ली गई है। पुलिस के मुताबिक, इस मामले के मुख्य आरोपी नासिर को गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य की तलाश की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, रौनिहारी इलाके के रहने वाले शमशाद ने अबूबकर नगर के रहने वाले नासिर को कुछ समय पहले पैसे उधार दिए थे। नासिर ने काफी दिनों से यह पैसा वापस नहीं दिया था। शमशाद ने उससे उधार लिया गया पैसा वापस मांगा।

Deoria: Miscreants tied youth to a tree & thrashed him after he asked them for the money lent by him. Video of the incident went viral, Police took cognizance & arrested one accused, say, ‘Main accused arrested, 4 others in video have been identified & are absconding.'(28.3) pic.twitter.com/1IjLIm4rtw

