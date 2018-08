BRD अस्पताल मामला: CM योगी बोले- ऑक्सीजन की कमी होती तो वेंटिलेटर वाले बच्चे पहले मरते

साल 2017 में गोरखपुर जिले के बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में कथित तौर पर आॅक्सीजन की कमी से कई नवजात बच्चों की मौत हो गई थी। र​विवार (26 अगस्त) को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर आॅक्सीजन की कमी की समस्या होती तो उन बच्चों की मौत सबसे पहले होती, जो वेंटिलेटर पर रखे हुए थे।

इस मामले में बीआरडी अस्पताल के डॉ. कफील खान को आरोपी बनाया गया था। जेल से बाहर आने के बाद डॉ. कफील ने कहा था,’मैंने उस दिन जो भी किया था। जो भी एक पिता, डॉक्टर और सच्चा हिंदुस्तानी होता वो करता। कोई भी करता, मैंने तो बच्चों को बचाने की कोशिश की थी।’ कफील ने कहा था, ‘मैंने बच्चों के लिए ऑक्सीजन के अतिरिक्त सिलेंडरों की व्यवस्था करने की कोशिश की थी। क्योंकि तरल ऑक्सीजन समाप्त हो गया था।

#WATCH: UP CM Yogi Adityanath speaks on 2017 Gorakhpur infants death case, says, ‘had there been a shortage of oxygen, then the children on ventilator would have died first.’ (25.08.18) pic.twitter.com/lPjoVUmi5P

