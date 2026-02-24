उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सिंगापुर में अपने बीच देखकर प्रवासी भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह छा गया। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। बयान के मुताबिक मुख्यमंत्री के संबोधन के बीच कार्यक्रम स्थल पर लगातार तालियां बजती रहीं और “योगी हैं तो यूपी है” की गूंज पूरे वातावरण में ऊर्जा भर रही थी।

कार्यक्रम में जब एक महिला ने योगी को प्रदेश की तमाम महिलाओं की तरफ से ‘भैया’ कहकर बुलाया तो पूरा माहौल भावनात्मक हो गया। आयोजन में एक बच्ची मुख्यमंत्री का स्केच बनाकर लाई थी, जिस पर योगी ने अपना ऑटोग्राफ देकर उसके चेहरे पर मुस्कान ला दी।

बयान में कहा गया कि कार्यक्रम के दौरान सिंगापुर में रह रही भारतीय मूल की स्वाति ने अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए खुद को उत्तर प्रदेश और योगी आदित्यनाथ की बहन बताया। उन्होंने कहा कि संस्कृत में मुख्यमंत्री का संबोधन सुनकर वह प्रेरित हुईं।

‘जब संत सियासत में आता है तो सियासत इबादत बन जाती है’

स्वाति ने कहा, “जब संत सियासत में आता है तो सियासत इबादत बन जाती है, बन चुकी है। मैं उत्तर प्रदेश की साढ़े 11 करोड़ महिलाओं की ओर से मुख्यमंत्री को ‘भैया’ कहती हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में महिलाओं को सुरक्षा का माहौल मिला है। अब महिलाएं रात में भी निडर होकर बाहर निकल सकती हैं। अपराधियों में कानून का भय है।”

बयान के अनुसार एक महिला ने मुख्यमंत्री की कलाई पर रक्षा सूत्र भी बांधा। इस अवसर पर सिंगापुर के ग्लोबल इंडियन इंटरनेशनल स्कूल के विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री के समक्ष भारतीय परंपरा को जीवंत करते हुए गणपति वंदना पर मनोहारी नृत्य प्रस्तुति दी, जिसकी मुख्यमंत्री ने मुक्तकंठ से सराहना की।

इस स्कूल के संस्थापक ने कहा, “आपमें हमें हमारे श्रद्धेय पहले प्रधानमंत्री और सिंगापुर के संस्थापक श्री ली क्वान यू की प्रतिछाया प्रतीत हो रही है।” मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत की शास्त्रीय विधा को यहां पर इन बच्चों ने गणपति वंदना के माध्यम से बड़े ही सुन्दर ढंग से प्रस्तुत किया।

यह भी पढ़ें: सीएम योगी के नेतृत्व में यूपी बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है, कानून व्यवस्था भी सुधरी: पीएम नरेंद्र मोदी

पीएम ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना करते हुए कहा, “आज उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश इस देश का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है।” पूरी रिपोर्ट पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।