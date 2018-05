यूपी: बीजेपी सांसद कर रहे थे अस्पताल का मुआयना, डॉक्टरों और दवाइयों के अभाव में युवती ने तोड़ दिया दम

उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों की खस्ता हालत किसी से भी छिपी नहीं है। डॉक्टरों का मरीजों के प्रति लापरवाह रवैया अक्सर इन अस्पतालों में मरीजों की अकाल मौत की वजह बनता रहा है। लेकिन शनिवार को यूपी के सिद्धार्थ नगर जिले में एक महिला मरीज की मौत डॉक्टरों की गैर मौजूदगी और दवाओं के अभाव में हो गई। जिस वक्त महिला जिन्दगी और मौत से लड़ रही थी। उस वक्त अस्पताल के डॉक्टर दौरा करने आए स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल की अगवानी में लगे हुए थे। अब सांसद ने इस पूरे मामले की जांच करवाने बात कही है।

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, यूपी के सिद्धार्थ नगर के जिला अस्पताल में जिले के इन्द्रा नगर में रहने वाली सावित्री (23 वर्ष) पत्नी सुरेश मौर्या का इलाज चल रहा था। उसे शुक्रवार रात को अस्पताल में उल्टी—दस्त की शिकायत होने पर भर्ती करवाया गया था। पीड़िता के पति सुरेश मौर्या ने बताया कि महज डेढ़ साल पहले ही उनकी शादी हुई​ थी।

A 20-year-old girl died at District hospital in #Siddharthnagar due to lack of medicines and absence of doctor, when Siddharthnagar MP Jagdambika Pal was conducting an inspection of the hospital yesterday. MP said ‘ strict action will be taken against the responsible doctor’ pic.twitter.com/R5mKqk2Jrk

