यूपी: आधार कार्ड न होने पर डॉक्टर ने नहीं किया एडमिट, महिला ने अस्पताल के दरवाजे पर दिया बच्चे को जन्म

उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां एक मेडिकल सेंटर पहुंची गर्भवती महिला को आधार कार्ड ना होने पर डॉक्टर ने एडमिट करने से इंकार कर दिया। इससे महिला को मेडिकल सेंटर के दरवाजे पर ही बच्चे को जन्म देना पड़ा। मामले में महिला के पति ने बताया कि जब वह पत्नी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे तो स्टाफ ने उन्हें वापस भेज दिया। उन्होंने कहा कि वो पत्नी को एडमिट नहीं करेंगे। शख्स ने आगे बताया कि उन्होंने हमसे आधार कार्ड और बैंक अकाउंट नंबर मागा, जो हमारे पास नहीं था। वापस लौटने पर पत्नी ने हॉस्पिटल के ही दरवाजे पर बच्चे को जन्म दे दिया।

हालांकि अब हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि डॉक्टर ने महिला को जिला हॉस्पिटल में भर्ती कराया है। उन्होंने महिला को हॉस्पिटल में भर्ती नहीं करने के आरोपों को खारिज करते हुए कहा, ‘जब गर्भवती को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था तब उसने जान-पहचान के शख्स के साथ जाने की बात कही। इस दौरान जब महिला हॉस्पिटल के गेट पर पहुंची तब उसे लेबर पैन हुआ। महिला और शिशु दोनों सुरक्षित हैं।’

Jaunpur: Woman delivered baby at the gate of a medical center in Shahganj after she was allegedly turned away by doctor because she did not have a bank account and Aadhaar card. (29.01.2018) pic.twitter.com/ARVIERF1ZO

When we went to the hospital the staff sent us back saying they won’t admit her. She asked for some documents which we didn’t have so she sent us back. As soon as we moved out she gave birth at the hospital: Husband pic.twitter.com/KvB2k80Vfo

