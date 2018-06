इधर उत्तर प्रदेश में एक महिला चलती गाड़ी से नवजात बच्ची को बीच सड़क छोड़ कर फरार हो गई। यह पूरा वाकया उस इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। जानकारी के मुताबिक यह घटना मुजफ्फरनगर जिले की है। इलाके में लगे सीसीटीवी का जो फुटेज सामने आया है उसमें दिख रहा है कि एक गाड़ी उस रास्ते से गुजर रही है और फिर अचानक वो एक घर की दहलीज के पास आकर रुकती है। इसके बाद एक महिला गाड़ी के अंदर से ही बच्ची को उठाकर उस घऱ की दहलीज पर रख देती है। इसके बाद गाड़ी आराम से वहां से निकल जाती है। शहर के बीचों-बीच स्थित एक गली में किसी अनजान के घर के बाहर कंबल में लपेट कर रखी गई दुधमुही बच्ची ने थोड़ी देर बाद रोना शुरू कर दिया।

बच्ची के रोने की आवाज सुनकर वहां भीड़ जमा हो गई। लोगों ने तत्काल 100 नंबर पर फोन कर इस बात की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने नवजात बच्ची को सबसे पहले इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां उसकी हालत नाजुक बतलाई जा रही है। बच्ची को फिलहाल चाइल्ड केयर यूनिट में रखा गया है। जानकारी के मुताबिक यह घटना बुधवार सुबह करीब 5 बजे की है। बच्ची को खालापार की गुल्लर वाली गली में छोड़ा गया था। बच्ची किसकी है और इसे यहां कौन छोड़ गया पुलिस इसकी जांच में जुटी है।

#WATCH An unidentified woman drops a new-born baby on a street from a car in Muzaffarnagar. CMO Muzaffarnagar says, “the new-born is under treatment but her condition remains critical. We are hopeful of her recovery.” (Source:CCTV footage) pic.twitter.com/Q6gyEAo6Q6

— ANI UP (@ANINewsUP) June 6, 2018