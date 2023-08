‘सिर्फ भारत माता की जय बोलने से नहीं होता देश का विकास’, वरुण गांधी ने अपनी सरकार को दी ये सलाह

Varun Gandhi ने एकबार फिर अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि देश के सरकारी दफ्तरों में 90 फीसदी पदों पर कांट्रेक्चुअल वर्कर्स द्वारा काम किया जा रहा है।

वरुण गांधी लंबे समय से सरकार पर सवाल उठा रहे हैं (File Photo- Express/Kamleshwar Singh)

