अब इलाहाबाद में चिपकाए गए सरकार विरोधी पोस्टर्स, लिखा- मोहल्ले में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं का आना मना है

जम्मू-कश्मीर के कठुआ में नाबालिग बच्ची से गैंगरेप के बाद केंद्र की भारतीय जनता पार्टी को लोगों के विरोध का सामना कर पड़ रहा है। लोग तरह-तरह से पार्टी के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला भाजपा शासित उत्तर प्रदेश से सामने आया है। यहां इलाहाबाद में लोगों ने सरकार के प्रति अपना विरोध जताने के लिए मोहल्ले के बाहर के पोस्टर्स चिपकाए हैं। इनमें लिखा गया है कि मोहल्ले में भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं का आना मना है, क्योंकि यहां महिलाएं और बच्चियां रहती हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई की खबर के अनुसार पोस्टर्स शिव कुटी कॉलोनी में चिपकाए हैं। ऐसे ही पोस्टर्स इससे पहले केरल में चिपकाए गए थे। कुछ घरों के बाहर लगे इन पोस्टर्स में लिखा गया था कि घर में 10 साल से कम उम्र की लड़कियां हैं, इसलिए वोट मांगने वाले भाजपा उम्मीदवार घर से दूर रहे।

बता दें कि केरल में भाजपा के खिलाफ यह अभियान ऐसे समय में जोर पकड़ जहां राज्य की चेंगन्नूर सीट के लिए हाल के दिनों में उपचुनाव होने हैं। एक चैनल की खबर के मुताबिक यहां एक विशेष रंग की धोती पहनने वालों, हाथों में कलावा और माथे पर तिलक लगाकर निकलने वाले भाजपा समर्थकों और संघमंत्रियों को नजता द्वारा खारिज किया जा रहा है। कुछ घरों के बाहर पोस्टर्स में लिखा गया है कि भाजपा के लिए वोट मांगने वाले समर्थक अपने पर्चे बाहर ही छोड़कर चले जाए, घर के अंदर ना आएं।

Allahabad: Residents of Shivkuti colony have put posters outside their houses, stating ‘entry of politicians & members of BJP is prohibited’. Locals say this has been done due to alleged role of BJP workers in increasing number of rapes & crime against women. pic.twitter.com/K7CCd4IHdL

— ANI UP (@ANINewsUP) April 14, 2018