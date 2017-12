वाराणसी: ‘गाइड’ बनकर विदेशी पर्यटक के साथ खाना खाया शराब पी, सुबह उठा तो…

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक जापानी पर्यटक को फर्जी गाइड ने शराब में धोखे से नशीला पदार्थ खिलाकर लूट लिया। पुलिस के अनुसार जापान के तोक्यो निवासी अकिहिरो टनाका बुधवार की सुबह काशी आया और सारनाथ घूमने चला गया। यहां पर उसे राशिद खान नामक युवक मिला जिसने खुद को पर्यटक गाइड बताया, जिसके साथ उसने बनारस में घूमा। रात में खाना खाया और शराब पीने के दौरान राशिद ने उसको नशीला पदार्थ खिला कर बेहोश कर दिया और करीब 50 हजार रुपये, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एटीएम कार्ड, जापानी मुद्रा येन समेत कई सामान लेकर फरार हो गया। पुलिस ने बताया कि होश आने पर जापानी पर्यटक ने खुद को मुगलसराय स्टेशन पर पाया। टकाना ने स्टेशन मास्टर से संपर्क किया और उन्हें आप बीती बतायी। स्टेशन मास्टर ने उसकी आर्थिक मदद की और जीआरपी एवं आरपीएफ के साथ वाराणसी पर्यटन हेल्पलाइन भेजा। थाना प्रभारी सिगरा गोपाल गुप्ता ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है। जापानी युवक वाराणसी भ्रमण करने के बाद कोलकाता जाने वाला था। यहां जाने के लिए मुगलसराय स्टेशन से उसकी ट्रेन थी।

#UttarPradesh: Japanese tourist allegedly drugged and robbed in #Varanasi, says ‘the culprit decamped with my belongings, including cash, camera, mobile, passport, visa and other documents’. Case registered. pic.twitter.com/zFOzu1sVwC

