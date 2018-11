योगी आदित्यनाथ का अयोध्या में राम की प्रतिमा लगाने का ऐलान, साथ में बोले- यहां मंदिर था और रहेगा

फैजाबाद जिले का नाम अयोध्या करने का ऐलान करने के एक दिन बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को एक और बड़ी घोषणा की। उन्होंने ऐलान किया कि अयोध्या में भगवान श्रीराम की एक बड़ी मूर्ति बनाई जाएगी। योगी ने अयोध्या में मीडिया से बातचीत में कहा कि अयोध्या की पहचान भगवान राम से है। उन्होंने कहा, ‘लोग अयोध्या में भगवान राम के दर्शन और स्मरण के लिए आते हैं और मूर्ति से यह मकसद पूरा होगा।’ सीएम ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के मुद्दे पर कहा, ‘मंदिर था, है और रहेगा।’ योगी के मुताबिक, सरकार संविधान के दायरे में रहकर राम मंदिर के निर्माण का रास्ता निकालेगी। सीएम के मुताबिक, इस मुद्दे पर संतों का भी समर्थन हासिल है। इससे पहले, योगी अयोध्या में उस जगह गए जहां राम की मूर्ति प्रस्तावित है। इसके अलावा वह हनुमान गढ़ी और कनक भवन भी गए। बता दें कि अटकलें हैं कि अयोध्या में प्रस्तावित मंदिर की ऊंचाई 151 मीटर तक होगी।

Our govt has connected the Deepotsav event with Ayodhya. I am happy that public has taken this event positively and yesterday it established a new record. Ayodhya is Ram’s nagri (city), its name was changed, it has been restored now: CM Yogi Adityanath. pic.twitter.com/F1w83m9OrI

