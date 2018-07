इलाहाबाद में अमित शाह के काफिले को काले झंडे दिखाए, 2 छात्राएं पुलिस हिरासत में, बाद में रिहा

इलाहाबाद पहुंचे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के काफिले में भारी चूक का मामला सामने आया है। यहां तीन छात्रों ने काफिले के सामने आकर ना सिर्फ शाह को काले झंडे दिखाए बल्कि कथित तौर पर पार्टी के खिलाफ नारेबाजी भी की। आनन-फानन सुरक्षाकर्मियों ने छात्रों को तुरंत हिरासत में लिया। इस दौरान सुरक्षाकर्मी ने एक छात्रा की पिटाई भी कर दी। बाद में सभी को रिहा कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि यह भाजपा अध्यक्ष की सुरक्षा नहीं बल्कि उनकी मुस्तैदी है जो तुरंत तीनों आरोपियों को पकड़ लिया। सिविल लाइंस के सीओ श्रीशचंद्र के मुताबिक हिरासत में ली गई एक लड़की नेहा यादव है। उसका संबंध पिछले दिनों बीएचयू में हुए बवाल से भी रहा है। बता दें कि घटना के वक्त शुक्रवार को अमित शाह दिल्ली जाने के लिए बम्हरौली एयरपोर्ट जा रहे थे। इस दौरान धूमगंज थाना के पास अचानक दो छात्राएं और एक छात्र शाह के काफिले के आगे कूद गए और नारेबाजी करने लगे। जानकारी के मुताबिक तीनों छात्रों और बेरोजगारों के हितों की अनदेखी का आरोप लगाकर सरकार का विरोध कर रहे थे।

BJP chief Amit Shah’s cavalcade shown black flag by students in Allahabad. Three students have been arrested by police. pic.twitter.com/2vIiVYKBJI

