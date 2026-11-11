उत्तर प्रदेश के गांवों से रोजगार की तलाश में लोगों का निकलना कोई नई बात नहीं है। आज कोई दिल्ली-एनसीआर में काम कर रहा है, कोई मुंबई और सूरत की फैक्ट्रियों में, तो कोई खाड़ी देशों में अपनी आजीविका तलाश रहा है। लेकिन इस कहानी की जड़ें करीब दो सौ साल पीछे तक जाती हैं।

उस दौर में पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांवों से लोग असम के चाय बागानों और कलकत्ता की औद्योगिक इकाइयों तक पहुंचे थे। औपनिवेशिक शासन के दौरान कुछ लोग समुद्र पार करके मॉरीशस, फिजी और कैरेबियाई देशों में भी जा बसे। समय के साथ काम के ठिकाने और पलायन के रास्ते बदलते गए, लेकिन गांव छोड़कर बेहतर रोजी-रोटी तलाशने की मजबूरी और आकांक्षा बनी रही।

यह केवल उन लोगों की कहानी नहीं है, जिन्होंने अपना गांव छोड़ा। इसके साथ उन परिवारों की कहानी भी जुड़ी है, जिनकी आमदनी का बड़ा हिस्सा बाहर काम करने वाले किसी सदस्य पर निर्भर रहा। गांव में खेती और परिवार की जिम्मेदारी संभालने वाले लोग और शहर या विदेश में कमाने वाले सदस्य एक-दूसरे से दूर रहकर भी आर्थिक रूप से जुड़े रहे। इस तरह उत्तर प्रदेश के पलायन ने गांवों के जीवन, शहरों की अर्थव्यवस्था और विदेशों में बसे भारतीय समुदायों को प्रभावित किया।

जब पूर्वांचल के गांवों से लोग पहुंचे असम

उत्तर प्रदेश से रोजगार के लिए बाहर जाने के इतिहास को समझने के लिए उन्नीसवीं सदी के आखिरी दशकों में जाना होगा। उस समय आज का उत्तर प्रदेश अलग प्रशासनिक नामों के तहत था। 1901 तक इसके बड़े हिस्से को नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेज और अवध कहा जाता था। इसके बाद इसका नाम संयुक्त प्रांत आगरा और अवध हुआ। आजादी के बाद यही क्षेत्र उत्तर प्रदेश कहलाया।

उस दौर में पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में लोगों की आजीविका मुख्य रूप से खेती पर निर्भर थी। छोटे खेतों से परिवार का खर्च चलाना मुश्किल होता था। खेती के अलावा मजदूरी के अवसर भी सीमित थे। दूसरी तरफ, असम में चाय बागानों का विस्तार हो रहा था और वहां काम करने के लिए बड़ी संख्या में मजदूरों की जरूरत थी। इस जरूरत ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांवों से असम तक श्रमिकों की आवाजाही का रास्ता बनाया।

इतिहासकार प्रदीप्त चौधरी ने अपने शोधपत्र ‘Labour Migration from the United Provinces, 1881-1911’ में इस प्रवासन का अध्ययन किया है। 1911 की जनगणना के आधार पर उनके शोध में बताया गया है कि उस समय गाजीपुर जिले से 41 हजार, आजमगढ़ से 16 हजार और बलिया से 10 हजार लोग असम पहुंचे थे। यानी इन तीन जिलों से ही करीब 67 हजार लोग असम में दर्ज किए गए। इसी अध्ययन के अनुसार, 1911 में संयुक्त प्रांत से असम में दर्ज प्रवासियों की कुल संख्या 97,944 थी।

इन आंकड़ों से पता चलता है कि पूर्वांचल से असम की ओर जाने वाले लोगों की संख्या उस समय काफी बड़ी थी। इनमें छोटे किसान परिवारों के सदस्य और भूमिहीन कृषि मजदूर भी शामिल थे। कई परिवारों की आजीविका खेती और दूसरों के खेतों में मजदूरी, दोनों पर निर्भर थी। ऐसे में परिवार का कोई सदस्य बाहर जाकर काम करता था, जबकि बाकी लोग गांव में खेती और घर की जिम्मेदारी संभालते थे।

यहां यह समझना भी जरूरी है कि उस दौर की जनगणना में दर्ज प्रवासियों की संख्या को आज के अर्थ में स्थायी रूप से बस गए लोगों की पूरी संख्या नहीं माना जा सकता। जनगणना में व्यक्ति को उसके जन्मस्थान और गणना के समय मौजूद स्थान के आधार पर दर्ज किया जाता था। इससे मौसमी और अस्थायी रूप से आने-जाने वाले सभी लोगों की जानकारी नहीं मिल पाती थी। इसके बावजूद ये आंकड़े बताते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश से रोजगार के लिए बाहर जाने का सिलसिला एक सदी से भी पहले बड़े पैमाने पर मौजूद था।

कलकत्ता और मुंबई की मिलों तक पहुंची रोजगार की तलाश

असम के चाय बागान ही उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए रोजगार का एकमात्र ठिकाना नहीं थे। औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार के साथ कलकत्ता और मुंबई जैसे शहर भी श्रमिकों को आकर्षित करने लगे। कलकत्ता में जूट उद्योग और दूसरे कारखानों को मजदूरों की जरूरत थी। मुंबई में कपड़ा मिलों का विस्तार हो रहा था। इन शहरों की औद्योगिक अर्थव्यवस्था में दूसरे क्षेत्रों से आए श्रमिकों की बड़ी भूमिका थी।

पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांवों से इन शहरों तक पहुंचना आसान नहीं था। यात्रा लंबी थी और नए शहर में काम तथा रहने की जगह तलाशना भी चुनौतीपूर्ण था। फिर भी रोजगार की जरूरत लोगों को गांव से बाहर निकलने के लिए प्रेरित करती रही। किसी गांव का एक व्यक्ति शहर पहुंचकर काम हासिल कर लेता था, तो उसके परिचितों और रिश्तेदारों के लिए भी वहां पहुंचने का रास्ता आसान हो जाता था। इस तरह धीरे-धीरे गांव और शहर के बीच रोजगार से जुड़ा एक नेटवर्क बनने लगा।

इस प्रवासन का एक महत्वपूर्ण पहलू यह था कि कमाने वाला व्यक्ति शहर में रहता था, लेकिन उसका परिवार गांव में ही रह सकता था। वह अपनी आमदनी का एक हिस्सा घर भेजता था। इसी पैसे से परिवार का खर्च, खेती, बच्चों की पढ़ाई और दूसरी जरूरतें पूरी होती थीं। इस तरह गांव से दूर रहने के बावजूद व्यक्ति का अपने परिवार और गांव से आर्थिक रिश्ता बना रहता था।

समुद्र पार गए मजदूर और गिरमिटिया व्यवस्था

उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत से बाहर जाने वाले लोगों के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय समुद्र पार गए भारतीय मजदूरों से भी जुड़ा है। उन्नीसवीं सदी में ब्रिटिश साम्राज्य के अलग-अलग उपनिवेशों में गन्ने और दूसरी नकदी फसलों की खेती के लिए श्रमिकों की जरूरत बढ़ी। दास प्रथा समाप्त होने के बाद वहां खेतों और बागानों में काम कराने के लिए भारत से अनुबंधित मजदूरों को ले जाने की व्यवस्था विकसित हुई। इसे इंडेंचर्ड लेबर सिस्टम कहा गया। आम बोलचाल में यह व्यवस्था ‘गिरमिटिया’ नाम से जानी गई, क्योंकि मजदूरों से कराए जाने वाले अनुबंध को वे ‘गिरमिट’ कहते थे।

मजदूरों की भर्ती में एजेंटों की भूमिका होती थी, जिन्हें कई जगह अरकटिया कहा जाता था। वे गांवों और कस्बों में जाकर लोगों को काम और कमाई का भरोसा देते थे। कुछ लोग आर्थिक मजबूरी में इस व्यवस्था से जुड़े, तो कुछ को विदेश में काम की वास्तविक परिस्थितियों की पूरी जानकारी नहीं थी। अनुबंध के तहत भारतीय मजदूरों को मॉरीशस, फिजी, ब्रिटिश गुयाना, त्रिनिदाद और सूरीनाम जैसे उपनिवेशों में भेजा गया।

ट्रेन के जनरल बोगी में सवार काम की तलाश में बाहर जाता एक प्रवासी मजदूर। (Image Source: AI)

इस इतिहास को उत्तर प्रदेश से जोड़ते समय एक बात का ध्यान रखना जरूरी है। उस समय की प्रशासनिक सीमाएं आज जैसी नहीं थीं। मजदूरों की भर्ती उत्तर भारत के कई इलाकों से होती थी। इसलिए समुद्र पार गए सभी भारतीय मजदूरों को उत्तर प्रदेश का निवासी बताना सही नहीं होगा। फिर भी उत्तर भारत के गांवों से निकले मजदूरों का यह इतिहास प्रदेश के लंबे प्रवासन क्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

इस व्यवस्था का पैमाना समझने के लिए मॉरीशस और फिजी के अभिलेख महत्वपूर्ण हैं। मॉरीशस के महात्मा गांधी संस्थान के भारतीय आप्रवासन अभिलेखागार में 1842 से 1910 के बीच पहुंचे करीब 4 लाख 54 हजार भारतीय अनुबंधित प्रवासियों से जुड़े लगभग 2,055 मूल रजिस्टर सुरक्षित हैं। इन रजिस्टरों में मजदूरों के आगमन और पहचान से जुड़ी जानकारियां दर्ज हैं।

इसी तरह फिजी में 1879 से 1916 के बीच पहुंचे 60,500 से अधिक भारतीय गिरमिटिया मजदूरों का डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध है। इस रिकॉर्ड में कई लोगों के नाम, पिता का नाम, जहाज, आगमन का वर्ष, गांव और जिले जैसी जानकारियां खोजी जा सकती हैं। इससे यह भी पता चलता है कि समुद्र पार गए मजदूरों की व्यक्तिगत पहचान और उनके मूल स्थान का इतिहास दस्तावेजों के जरिए फिर से सामने लाया जा सकता है।

गिरमिटिया मजदूरों का जीवन आसान नहीं था। उन्हें अनुबंध के तहत बागानों में काम करना पड़ता था। अपने परिवार और गांव से हजारों किलोमीटर दूर रहने की मजबूरी थी। काम की कठिन परिस्थितियों और सीमित विकल्पों के बीच भी कई लोगों ने वहीं अपना घर बसाया। उनकी अगली पीढ़ियों ने स्थानीय समाज में अपनी जगह बनाई। आज मॉरीशस, फिजी, त्रिनिदाद और सूरीनाम जैसे देशों में भारतीय मूल के लोगों की बड़ी आबादी उस ऐतिहासिक प्रवासन की याद दिलाती है।

आजादी के बाद भी जारी रहा पलायन

देश आजाद हुआ, प्रशासनिक सीमाएं बदलीं और औद्योगिक विकास के नए केंद्र बने, लेकिन उत्तर प्रदेश से बाहर जाने का सिलसिला नहीं रुका। फर्क इतना आया कि अब लोगों के सामने रोजगार के नए विकल्प बनने लगे। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बाद में नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद तथा सूरत जैसे औद्योगिक और शहरी केंद्रों ने बड़ी संख्या में कामगारों को आकर्षित किया।

उत्तर प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों से निकले लोगों ने निर्माण कार्य, कारखानों, परिवहन, छोटे कारोबार, घरेलू सेवाओं और दूसरे क्षेत्रों में काम किया। इनमें ऐसे लोग भी थे जो कुछ महीने काम करके गांव लौट आते थे और ऐसे भी जो परिवार सहित शहरों में बस गए। कई परिवारों का जीवन दो जगहों पर बंटा रहा। कमाने वाला सदस्य शहर में रहता था और परिवार गांव में। वह नियमित रूप से पैसे भेजता था, जिससे घर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई और खेती की जरूरतें पूरी होती थीं।

इस व्यवस्था ने गांवों की अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित किया। बाहर काम करने वाले लोगों की आमदनी से घर बने, बच्चों की पढ़ाई पर खर्च हुआ और खेती में निवेश के अवसर बढ़े। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी था। परिवार से दूर रहना, असुरक्षित काम, अनिश्चित मजदूरी और शहरों में रहने की कठिन परिस्थितियां प्रवासी श्रमिकों के जीवन का हिस्सा बनी रहीं।

आंकड़ों में दर्ज है उत्तर प्रदेश से बाहर जाने की कहानी

उत्तर प्रदेश से बाहर रहने वाले लोगों की संख्या का एक महत्वपूर्ण आकलन 2011 की जनगणना के आधार पर किया गया है। ‘Patterns of Migration in Uttar Pradesh: Evidence from Population Census’ नामक शोधपत्र के अनुसार, 2011 में करीब 1.3 करोड़ ऐसे लोग दर्ज किए गए थे जिनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, लेकिन जनगणना के समय वे दूसरे राज्यों में रह रहे थे। इसके उलट, दूसरे राज्यों में जन्मे करीब 28 लाख लोग उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए।

इन आंकड़ों को रोजगार के लिए बाहर गए लोगों की संख्या नहीं समझना चाहिए। जनगणना में जन्मस्थान के आधार पर प्रवास दर्ज किया जाता है। इसमें शादी, परिवार के साथ स्थानांतरण, पढ़ाई और दूसरे कारणों से गए लोग भी शामिल होते हैं।

इस शोध के मुताबिक, 2011 में उत्तर प्रदेश से बाहर गए पुरुष प्रवासियों में 55.82 प्रतिशत ने रोजगार को पलायन का कारण बताया था। महिलाओं में रोजगार के कारण बाहर जाने वालों का हिस्सा 4.04 प्रतिशत था। महिलाओं के मामले में विवाह सबसे प्रमुख कारण के रूप में दर्ज किया गया। इससे पता चलता है कि पुरुषों और महिलाओं के प्रवासन के पीछे सामाजिक परिस्थितियां अलग-अलग रही हैं।

शोध में 1991 से 2011 के बीच उत्तर प्रदेश की अंतरराज्यीय प्रवासन दर में बढ़ोतरी भी दर्ज की गई। 1991 में यह 4.30 प्रतिशत थी, जो 2001 में 5.79 प्रतिशत और 2011 में 6.50 प्रतिशत हो गई। ये आंकड़े बताते हैं कि दूसरे राज्यों में रहने वाले उत्तर प्रदेश में जन्मे लोगों का अनुपात लगातार बढ़ा।

खाड़ी देशों तक पहुंची रोजगार की तलाश

बीते कुछ दशकों में उत्तर प्रदेश से बाहर जाने की दिशा में एक और बड़ा बदलाव आया है। अब बड़ी संख्या में लोग रोजगार के लिए देश की सीमाओं से बाहर भी जा रहे हैं। खाड़ी देशों में निर्माण, सेवा, परिवहन और दूसरे क्षेत्रों में काम करने वाले भारतीयों में उत्तर प्रदेश के लोगों की भी हिस्सेदारी है। संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कतर, कुवैत और ओमान जैसे देश रोजगार की तलाश में जाने वालों के प्रमुख ठिकानों में शामिल हैं।

नीति आयोग की मई 2026 में प्रकाशित रिपोर्ट ‘States’ Framework: Advancing International Mobility for Skilled Workers’ में उत्तर प्रदेश से विदेश जाने वाले लोगों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश के लिए 4.25 लाख और बिहार के लिए 2.17 लाख इमिग्रेशन क्लीयरेंस का उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे उत्तरी और पूर्वी राज्यों से विदेश जाने वाले लोगों का रुझान मुख्य रूप से खाड़ी देशों की ओर है। इसमें यह भी कहा गया है कि कम वेतन वाले कामों में अधिक लोगों के जाने के कारण इन राज्यों से विदेशों से आने वाले धन का योगदान दक्षिण भारत के कुछ राज्यों की तुलना में कम है।

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रिपोर्ट में यह अंतर भी सामने आता है कि विदेश में रोजगार पाने के अवसर बढ़ने के साथ श्रमिकों के कौशल, प्रशिक्षण और सुरक्षित भर्ती की व्यवस्था पर ध्यान देना जरूरी है। विदेश जाने वाले हर व्यक्ति के लिए केवल नौकरी मिलना ही पर्याप्त नहीं है। उसे काम की शर्तों, वेतन, भाषा, रहने की व्यवस्था और कानूनी अधिकारों की जानकारी भी होनी चाहिए।

विदेश जाने वाले श्रमिकों के आंकड़ों की अपनी सीमाएं भी हैं। विदेश मंत्रालय के ई-माइग्रेट सिस्टम में दर्ज इमिग्रेशन क्लीयरेंस मुख्य रूप से ईसीआर पासपोर्ट धारकों और अधिसूचित ईसीआर देशों में रोजगार के लिए जाने वाले लोगों से संबंधित हैं। इसलिए इन आंकड़ों को विदेश में रहने वाले उत्तर प्रदेश के सभी लोगों या विदेश जाने वाले हर व्यक्ति की कुल संख्या नहीं माना जा सकता। उच्च शिक्षा, कारोबार और पेशेवर नौकरियों के लिए विदेश जाने वाले लोगों की पूरी तस्वीर इससे सामने नहीं आती।

उत्तर प्रदेश के काफी संख्या में लोग देश के विभिन्न राज्यों और दूसरे देशों में प्रवासी श्रमिक की तरह काम करने के लिए जाते रहे हैं। (Image Source: AI)

विदेश में काम करने वाले श्रमिकों की कमाई का असर उनके गांवों तक पहुंचता है। वे घर के खर्च, बच्चों की पढ़ाई, मकान बनाने और खेती में निवेश के लिए पैसे भेजते हैं। लेकिन विदेश में रोजगार पाने की प्रक्रिया भी हमेशा आसान नहीं होती। भर्ती एजेंटों पर निर्भरता, अधिक शुल्क, भाषा की समस्या, काम की शर्तें और परिवार से लंबे समय तक दूर रहना कई श्रमिकों के सामने चुनौतियां हैं।

कोरोना काल में उलटे पांव लौटे प्रवासी मजदूर

उत्तर प्रदेश से रोजगार के लिए बाहर जाने की कहानी का एक दूसरा चेहरा कोरोना महामारी के दौरान सामने आया। मार्च 2020 में देशव्यापी लॉकडाउन के बाद शहरों में काम बंद हुआ तो लाखों प्रवासी श्रमिकों के सामने रहने और खाने का संकट खड़ा हो गया। परिवहन सेवाएं बंद होने के कारण कई लोग पैदल, साइकिल या दूसरे साधनों से अपने गांवों की ओर लौटे। उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों में दूसरे राज्यों से लौटने वाले श्रमिकों की बड़ी संख्या देखी गई।

इस घटना ने उस व्यवस्था की कमजोरियों को सामने रखा, जिसमें शहरों की अर्थव्यवस्था प्रवासी मजदूरों पर निर्भर थी, लेकिन संकट के समय उनके रहने, भोजन और सामाजिक सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। गांव लौटे लोगों के सामने भी रोजगार का संकट था। जिन परिवारों की आमदनी शहर में काम करने वाले सदस्य पर निर्भर थी, उनके लिए यह केवल यात्रा की समस्या नहीं, बल्कि पूरे परिवार की आर्थिक सुरक्षा का सवाल बन गया।

कोरोना काल ने यह भी दिखाया कि प्रवासन का रिश्ता केवल गांव छोड़कर शहर पहुंच जाने तक सीमित नहीं है। काम बंद होने पर यही रास्ता उलट भी सकता है। शहर और गांव के बीच आने-जाने वाले ये लोग दोनों जगहों की अर्थव्यवस्था का हिस्सा हैं।

गांव से दूरी, लेकिन गांव से रिश्ता कायम

उत्तर प्रदेश से बाहर जाने वाले लोगों की कहानी को केवल गरीबी या बेरोजगारी के खाते में दर्ज कर देना पर्याप्त नहीं होगा। रोजगार की कमी इसका बड़ा कारण रही है, लेकिन बेहतर मजदूरी, शिक्षा, कौशल, परिवार की आर्थिक जरूरत और नए अवसरों की तलाश भी लोगों को बाहर जाने के लिए प्रेरित करती रही है। किसी के लिए गांव छोड़ना मजबूरी रहा, तो किसी के लिए यह परिवार की अगली पीढ़ी का भविष्य बेहतर बनाने का रास्ता बना।

इस लंबे इतिहास में एक निरंतरता साफ दिखाई देती है। पहले गाजीपुर, आजमगढ़ और बलिया जैसे जिलों से लोग असम के चाय बागानों तक पहुंचे। औद्योगिक शहरों के विस्तार के साथ वे कलकत्ता और मुंबई की ओर गए। औपनिवेशिक दौर में उत्तर भारत के मजदूर समुद्र पार के उपनिवेशों तक पहुंचे। आज उत्तर प्रदेश के लोग देश के महानगरों और विदेशों में काम कर रहे हैं।

इनमें से बहुत से लोगों के लिए गांव केवल वह जगह नहीं है, जहां से वे निकले थे। वह आज भी उनका घर है। वहां परिवार रहता है, वहां वे पैसे भेजते हैं और वहां लौटने की उम्मीद बनाए रखते हैं। कई लोग त्योहारों और खेती के मौसम में गांव आते हैं। कुछ ने शहरों में स्थायी घर बना लिए हैं, लेकिन गांव से उनका रिश्ता खत्म नहीं हुआ।

इसलिए उत्तर प्रदेश के पलायन का इतिहास केवल लोगों के एक जगह से दूसरी जगह जाने का इतिहास नहीं है। यह उन परिवारों की कहानी है, जिन्होंने अपनी आजीविका के लिए दूरियां तय कीं। यह उन शहरों की कहानी भी है, जिन्हें इन श्रमिकों ने अपने श्रम से बनाया और उन गांवों की भी, जिनकी अर्थव्यवस्था में बाहर कमाने गए लोगों की आमदनी लगातार शामिल रही। करीब दो सदियों में मंजिलें बदली हैं, साधन बदले हैं और काम के तरीके बदले हैं, लेकिन बेहतर जीवन की तलाश में गांव से निकलने वाले कदम अब भी थमे नहीं हैं।