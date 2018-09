यूपी की राजधानी लखनऊ में अलसुबह डेढ़ बजे एप्पल कंपनी के एरिया मैनेजर विवेक तिवारी को पुलिस ने गोली मार दी थी। इस मामले में निष्पक्ष जांच का दबाव बढ़ने पर सरकार बैकफुट पर है। यूपी सरकार ने अब इस मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी है। वहीं केंद्रीय गृृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस मामले मेें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से बात की है।

यूपी सरकार के मंत्री आशुतोष टंडन ने एएनआई से कहा,” दोबारा मामले की एफआईआर ​दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। गोमती नगर पुलिस अब मामले की जांच नहीं करेगी। इस मामले की जांच कोई अन्य पुलिस स्टेशन करेगा। डीएम लखनऊ ने इस मामले में न्यायालयी जांच के आदेश दिए हैं। मैंने एसआईटी ​गठित करने का आदेश दिया है। ये एक अपराध है। इस मामले में शामिल पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। उन्हें बर्खास्त भी कर दिया गया है।”

Orders given for rewriting of FIR. Gomti Nagar police won’t investigate it, some other police station will probe. DM Lucknow had ordered magisterial inquiry. I have ordered constitution of SIT. It’s a crime. Policemen involved have been arrested & expelled: UP Min Ashutosh Tandon pic.twitter.com/OBiMre30HJ

मंत्री आशुतोष टंडन के अलावा यूपी के एडीजी (लॉ एंड आॅर्डर) आनंद कुमार ने एएनआई से कहा,”यूपी के डीजीपी ने इस मामले में एसआईटी गठित करने का आदेश दिया है। एसपी क्राइम और एसपी ग्रामीण लखनऊ टीम के अन्य सदस्य होंगे। वे जल्द से जल्द इस मामले में अपनी रिपोर्ट देंगे।”

बता दें कि लखनऊ के गोमती नगर में शनिवार (29 सितंबर) को तड़के 1.30 बजे मकदूमपुर पुलिस चौकी के पास दो सिपाहियों ने एसयूवी में सवार ‘एप्पल’ के एरिया सेल्स मैनेजर विवेक तिवारी को गोली मार दी थी। दोनों ही सिपाहियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके अलावा उन्हें बर्खास्त करने के आदेश भी दिए गए हैं।

DGP UP has constituted an SIT under the chairmanship of IG Lucknow to investigate the case. SP Crime and SP Rural Lucknow will be other members of the team. They will submit their report at the earliest: Anand Kumar, ADG Law And Order on death of Lucknow resident Vivek Tiwari pic.twitter.com/Jx1C2X2LXb

