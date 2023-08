गुड न्यूज! अब जेवर एयरपोर्ट साइट से परी चौक के बीच शुरू होगी बस सेवा, रोडवेज का ऐलान

Jewar Airport से परी चौक के बीच यूपी रोडवेज बस सेवा शुरू करने जा रहा है।

यूपी रोडवेज परी चौक से एयरपोर्ट साइट के लिए बसे सेवा शुरू करेगा (Express/ChiefSecyUP)

यूपी के जेवर में एयरपोर्ट (Jewar Airport) बनाने का काम तेज गति से चल रहा है। इस बीच परी चौक को एयरपोर्ट से कनेक्ट करने के लिए यूपी रोडवेज ने शुक्रवार से बस सेवा शुरू करने का ऐलान किया है। शुरुआत में यूपी रोडवेज एक बस रूट पर संचालित करेगा। यूपी रोडवेज 42 किलोमीटर लंबे इस रूट पर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे के बीच परी चौक और जेवर के बीच बस सेवा का संचालन करेगा। YEIDA द्वारा इस साल की शुरुआत में यूपी रोडवेज (UP Roadways) को अपने सेक्टर्स में बस सेवा शुरू करने के लिए पत्र लिखा गया था। यूपी रोडवेज के रिजनल मैनेजर (नोएडा) एमके सिंह ने बताया कि बस को मिलने वाले रिस्पांस को देखते हुए फेरों की संख्या निर्धारित की जाएगी। असिसटेंट रिजनल मैनेजर (ग्रेटर नोएडा) ललित श्रीवास्तव ने बताया कि बस का किराया 1.3 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से चार्ज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बस सेवा सुबह 8 बजे एयरपोर्ट से शुरू होगी और परी चौक से आखिरी बस शाम 5 बजे जाएगा। ललित श्रीवास्तव ने कहा कि एयरपोर्ट के निर्माण के बाद स्टॉपेज उन स्थानों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किए जाएंगे जहां से ज्यादातर यात्री आते हैं। अभी बस वहां पर रुकेगी, जहां पैसेंजर इंतजार करते मिलेंगे। दो और रूट्स पर बसें चलाने की मांग YEIDA द्वारा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से दो अतिरिक्त रूट्स – रबुपुरा-बॉटनिकल गार्डन और YEIDA रिजनल ऑफिस (सेक्टर-22डी) – बॉटनिकल गार्डन के बीच भी बसें चलाने का निवेदन किया है। अगले महीने से इन रूट्स पर बस सर्विस शुरू होने की उम्मीद है। Also Read सीट से उठकर गियर बदले ड्राइवर का वीडियो वायरल, लोग यूपी रोडवेज के ले रहे मजे रबुपुरा-बॉटनिकल गार्डन रूट 57 किलोमीटर लंबा है। इस रूट पर सेक्टर 21, 20,28,17A,26A सलारपुर अंडरपास, दनकौर गोलचक्कर, गौतमबुद्ध नगर यूनिवर्सिटी, Pi 3 स्थित YEIDA ऑफिस, परी चौक, जगत फॉर्म, जिला कोर्ट, डीएम ऑफिस और भंगेल पड़ेंगे। YEIDA रिजनल ऑफिस (सेक्टर-22डी) – बॉटनिकल गार्डन रूट 51 किलोमीटर लंबा है। इस पर रबुपुरा-बॉटनिकल गार्डन रूट की तकरीबन ज्यादातर जगहें शामिल हैं। मार्च में अथॉरिटी की तरफ से नोएडा और जेवर के बीच तीन सीएनजी और दो इलेक्ट्रिक बसे शुरू की गई थी।

