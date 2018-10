UP Raebareli New Farakka Express Train Accident News Live Updates: उत्तर प्रदेश के रायबरेली में बुधवार (10 अक्टूबर) को भीषण ट्रेन हादसा हुआ है। मालदा टाउन से नई दिल्ली जा रही ट्रेन न. 14003 फरक्का एक्सप्रेस, जो इलाहाबाद की ओर जा रही थी, की छह बोगियां पटरी से उतर गई। इस भीषण हादसे में छह लोगों की मौत हो गई। वहीं, करीब 50 लोगों के घायल होने की बात कही जा रही है। घटना हरचंदपुर रेलवे स्टेशन से करीब 50 मीटर दूर हुई है। घटना की सूचना मिलते ही लखनऊ और वाराणसी से एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई। वहीं, जानकारी मिलते ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्काल संज्ञान लेते हुए डीएम, एसपी, स्वास्थ्य विभाग और एनडीआरएफ को तत्काल सहायता मुहैया कराने और बचाव अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। वहीं, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अश्विनी लोहानी भी रेल मंत्री पीयूष गोयल के निर्देश के बाद घटनास्थल की ओर रवाना हो चुके हैं। दुर्घटना के कारण इस मार्ग की सभी अप और डाउन लाइनों पर रेल यातायात बाधित है।

#SpotVisuals from Raebareli: 5 died, several injured after 6 coaches of New Farakka Express train derailed 50 m from Harchandpur railway station this morning. NDRF teams from Lucknow and Varanasi have reached the spot. pic.twitter.com/aK1jiAuReV

— ANI UP (@ANINewsUP) October 10, 2018