उत्तर प्रदेश के संभल में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ के दौरान राज्य की पुलिस का एक अनोखा कारनामा सामने आया है। दरअसल यहां खेत में छिपे बदमाशों पर जब पुलिस कार्रवाई कर रही थी तब दरोगा की बंदूक ने अचानक धोखा दे दिया। न्यूज एजेंसी एएनआई की खबर के मुताबिक मुठभेड़ के वक्त बंदूक में तकनीकी खराबी आ गई और बंदूक जाम हो गई। इसके बाद पुलिस ने जाम बंदूक के साथ ठांय-ठांय करते हुए बदमाशों को पकड़ने के लिए खेत में घुसना शुरू कर दिया। हालांकि इसी वक्त पुलिस की दूसरी टीम ने एक बदमाश के पैर में गोली मारकर उसे पकड़ लिया। यहां बता दें कि पुलिस मुठभेड़ का जो वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है उसमें एक पुलिसकर्मी जोर-जोर से चिल्ला रहा है, ‘घेरो.. घेरो… ठांय-ठांय।’ वायरल वीडियो में सोशल मीडिया यूजर्स पुलिस का खूब मजाक बना रहे हैं। मामले में संभल के एसपी जमुना प्रसाद ने बताया कि पिस्टल जाम हो गई थी। ये असलहे कभी-कभी फायर करने से रूक जाते हैं। पुलिस के मौजूद सभी हथियार चलाकर चेक करवाए जाएंगे।

गौरतलब है कि शुक्रवार (12 अक्टूबर, 2018) करीब साढ़े ग्यारह बजे संभल के असमौली में पुलिस वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक बाइक पर दो लोग आए। पुसिस के मुताबिक दोनों बैरियर तोड़कर भागने लगे। बाद में पुलिस ने दोनों का पीछा किया तो वो गन्ने के खेत में छिप गए। ऐसे में मौके पर अतिरिक्त दस्ता बुलाकर घेराबंदी शुरू कर दी। खेत के एक तरफ से दरोगा मनोज कुमार और सिपाही बलराम ने मोर्चा संभाला।

#WATCH: Police personnel shouts ‘thain thain’ to scare criminals during an encounter in Sambhal after his revolver got jammed. ASP says, ‘words like ‘maaro & ghero’ are said to create mental pressure on criminals. Cartridges being stuck in revolver is a technical fault’. (12.10) pic.twitter.com/NKyEnPZukh

— ANI UP (@ANINewsUP) October 13, 2018