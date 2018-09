उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में तड़के डेढ़ बजे एप्पल कंपनी के एरिया मैनेजर विवेक तिवारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोमती नगर इलाके में हुई इस हत्या का आरोप यूपी पुलिस के दो सिपाहियों पर लगा है। दोनों ही सिपाहियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके अलावा उन्हें बर्खास्त करने के आदेश भी दिए गए हैं।

लेकिन इसी बीच विवेक तिवारी को गोली मारने के आरोपी सिपाही ने भी मीडिया के सामने अपना पक्ष रखा है। आरोपी सिपाही प्रशांत चौधरी ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा,” मैंने उसे गोली नहीं मारी है। गोली गलती से चली है। उसने मुझे कार से तीन बार टक्कर मारकर मेरी हत्या की कोशिश की। मैंने मांग की है कि मेरी भी एफआईआर दर्ज की जाए।”

I didn’t shoot at him. The bullet was shot by mistake. He hit me with his car and drove it over me three times with the intention to kill me. I demand that my FIR must be registered: Police constable Prashant Chaudhary who shot at Lucknow resident, Vivek Tiwari. #Lucknow pic.twitter.com/lrACHnBgOi

It’s being said that CM has told that our case will not be registered. Is there no value of our lives?: Police constable Prashant Chaudhary who shot at Lucknow resident, Vivek Tiwari. His wife says, “It has been 12 hours after the incident, no FIR is being registered.”#Lucknow pic.twitter.com/yu6MOWBEIU

