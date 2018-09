यूपी पुलिस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दावा किया गया है कि ये वीडियो मेरठ पुलिस का है। इस वीडियो में एक लड़की कुछ पुलिस वालों के साथ कार में बैठी दिख रही है। पुलिस वाले उसे मुस्लिम प्रेमी होने की बात कहकर अपशब्द कहते दिखते हैं। जबकि पीछे बैठी महिला पुलिसकर्मी लड़की पर न सिर्फ हाथ छोड़ देती है बल्कि उसके चेहरे पर बंधा हुआ स्कार्फ भी जबरन खोल देती है। इस दौरान यूपी पुलिस का सिपाही इस पूरे प्रकरण का वीडियो बनाता हुआ दिख रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मेरठ आईजी ने इस पूरे प्रकरण के जांच के आदेश दे दिए हैं।

स्थानीय सूत्रों ने बताया कि मेरठ के जागृति विहार में मेडिकल के दो विद्यार्थियों को कथित तौर पर मोहल्ले वालों ने आपत्तिजनक हालत में पाया था। मोहल्ले वालों ने दोनों को पकड़कर पुलिस को सूचना दी थी। ये मामला मेडिकल थाना क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। पुलिस ने सूचना मिलने पर इन दोनों को वहीं से हिरासत में लिया और थाने लेकर आ गई। बताया जाता है कि ये वीडियो उसी दौरान यूपी-100 की गाड़ी में शूट किया गया।

Meerut: Three police personnel including a woman constable suspended after a video of them abusing and slapping a woman for being friends with a Muslim man, went viral pic.twitter.com/ypqO5dxFbK

— ANI UP (@ANINewsUP) September 25, 2018