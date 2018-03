यूपी: बाइकवाले को टक्कर मारकर फरार हुई पुलिस की जीप, वीडियो में दर्ज हुई वारदात

जिन पुलिसवालों के हाथों में आम जनता की सुरक्षा का दायित्व होता है अगर वे ही किसी की जिंदगी छीन लें तो कोई कैसे पुलिस पर विश्वास करेगा। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में देखने को मिला है जहां पर पुलिस की गाड़ी ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। घटना में सबसे चौंकाने वाली बात तो यह रही कि गाड़ी में सवार पुलिसवाले घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने के बजाए वहां से भाग खड़े हुए। अमर उजाला के अनुसार, पडरौना के बेलवा मिश्र गांव का रहने वाला युवक दोपहर 11 बजे किसी काम से बाइक पर कहीं जा रहा था। वहीं छावनी मुहल्ले में तेज रफ्तार से आ रही पुलिस की डायल 100 गाड़ी ने युवक को टक्कर मार दी।

इस हादसे में युवक बुरी तरह से घायल हो गया और वह घटनास्थल पर ही बेहोश हो गया। इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है जिसमें आप साफ देख सकते हैं कि कैसे पुलिस की गाड़ी सामने से आ रहे बाइक सवार युवक को टक्कर मारती है और वहां रुक कर युवक की मदद करने के बजाए भाग खड़ी होती है। यह पूरी घटना वहां एक बिल्डिंग में लगे कैमरे में कैद हुई है। वीडियो मे आप देख सकते हैं कि घायल युवक जमीन पर बेसुध हालत में पड़ा है लेकिन आस-पास से गुजर रहे लोग रुक कर उसे अस्पताल नहीं पहुंचाने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं।

#BREAKING: Hit and run by cops in Kushinagar, Uttar Pradesh. Victim lay helpless for one hour, bystanders did not help. No action taken against errant cops. LISTEN IN as @Amir_Haque gives us more details pic.twitter.com/LOSXAdi05h

— TIMES NOW (@TimesNow) March 4, 2018