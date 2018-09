यूपी में पुलिस की गोलियों से बिना अपराध मारे गए एप्पल कंपनी के एरिया मैनेजर विवेक तिवारी के परिवार की मांगें प्रशासन ने मान ली हैं। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए लखनऊ जिले के डीएम कौशल किशारे शर्मा ने इसकी जानकारी दी।

एएनआई के मुताबिक, डीएम ने कहा,” विवेक तिवारी के परिवार की सभी मांगें मान ली गईं हैं। उन्हें मांगों का स्वीकृति पत्र लिखित में भी दे दिया गया है। अगर वे सीबीआई जांच की मांग करते हैं, तब वह भी करवाई जाएगी। मृतक की पत्नी को नगर निगम में नौकरी दी जाएगी। इसके अलावा मुआवजे के तौर पर 25 लाख रुपये भी दिए जाएंगे। जांच को 30 दिनों के भीतर पूरा करने का लिखित आश्वासन दिया गया है।”

All demands of the family sanctioned, given in written. If they want CBI enquiry, then it will be initiated.Job will be given to his wife&Rs. 25 lakhs will be given as compensation. Enquiry will be completed within 30 days: Lucknow DM on Vivek Tiwari shot at by police constable. pic.twitter.com/cZUPJu2iSw

