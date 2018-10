उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इलाहाबाद शहर का नाम बदलकर प्रयागराज रखने का एक बार फिर से समर्थन किया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस शहर में तीन पवित्र नदियों का संगम होने के कारण ही इसका नाम प्रयागराज पड़ा है। इस शहर का नाम बदलने के औचित्य पर जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, उन लोगों को इतिहास और संस्कृति की जानकारी नहीं है।

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, योगी आदित्यनाथ ने कहा,” करीब 500 साल पहले प्रयागराज का नाम मुगलकाल में बदलकर इलाहाबाद किया गया था। इस स्थान पर तीन पवित्र नदियों का प्रभाव है जिनका नाम गंगा, यमुना और सरस्वती है, इसलिए इस स्थान का नाम प्रयागराज रखा गया है। वो लोग जिन्हें इतिहास और परंपराओं के बारे में जीरो जानकारी है, वही इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं।”

Prayagraj was named Allahabad during the Mughal era, around 500 years ago. The place is a confluence of three Holy rivers namely the Saraswati,Yamuna, and Ganga,hence the name Prayagraj.People who have zero understanding of our history and traditions would question the move:UP CM pic.twitter.com/naXfb1dLC4

