उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इलाहाबाद शहर का नाम बदलकर प्रयागराज करने की आलोचना पर पलटवार किया है। उन्होंने अपने फैसले को सही ठहराते हुए विपक्ष पर चुटकी ली। उन्होंने कहा, “लोग कह रहे हैं कि क्यों नाम बदल दिया, नाम से क्या होता है? मैंने कहा कि तुम्हारे मां-बाप ने तुम्हारा नाम रावण या दुर्योधन क्यों नहीं रख दिया?” सीएम योगी ने एक कार्यक्रम में कहा, “नाम का काफी महत्व होता है। इस देश के अंदर सबसे अधिक नाम राम से जुड़ते हैं। मैं मानता हूं कि अनुसूचित समाज में सबसे अधिक नाम राम से जुड़ा है। हर वक्त अपने साथ राम जोड़ते हैं। नाम का ही महत्व है। यह नाम ही हमारी गौरवशाली परंपरा के साथ जोड़ता है। इसमें प्रयागराज नाम क्यों नहीं होगा?”

बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट ने 16 अक्टूबर को इलाहाबाद का नाम बदलकर ‘प्रयागराज’ करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। लोकभवन में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद राज्य सरकार के प्रवक्ता व स्वास्थ्य मंत्री डॉ.सिद्धार्थनाथ सिंह ने मीडिया को बताया था कि इलाहाबाद अब से प्रयागराज के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने कहा था कि, “इलाहाबाद की पौराणिक पहचान के दृष्टिगत जिले का नाम प्रयागराज किए जाने को कैबिनेट की स्वीकृति मिल गई है। नाम परिवर्तन से राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय संस्कृति के प्रचार-प्रसार और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। ऋगवेद, महाभारत और रामायण में प्रयागराज का उल्लेख मिलता है।”

#WATCH UP CM Yogi Adityanath justifies name change of Allahabad to Prayagraj; says, “log keh rahe hain kyun naam badal diya, naam se kya hota hai? Maine kaha tumhare maa-baap ne tumhara naam Ravan aur Duryodhan kyun nahi rakh diya?” pic.twitter.com/qRfLNnjbOR

— ANI UP (@ANINewsUP) November 4, 2018