उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर अक्सर विवादित बयान देते रहते हैं। एक बार फिर से राजभर ने बयान दिया है लेकिन इस बार उनके ​निशाने पर समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह के छोटे भाई और पूर्व कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव हैं। राजभर ने समाजवादी सेक्युलर मोर्चा के संयोजक शिवपाल सिंह यादव को पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का छोड़ा हुआ सरकारी बंगला देने पर निशाना साधा है।

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, राजभर ने कहा,” शिवपाल सिंह यादव को जेड प्लस सुरक्षा और बंगला देना साफ संदेश देता है कि उन्हें भाजपा का संरक्षण हासिल है और वह भाजपा के लिए काम करना शुरू कर चुके हैं।” वैसे बता दें कि राजभर पहले भी शिवपाल यादव को बंगला दिए जाने के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं।

Allotting bungalow and giving Z+ security to Shivpal Yadav clearly gives the message that he is being given protection by BJP and has started working for BJP: OP Rajbhar, UP Minister pic.twitter.com/5rxu3hbiM2

— ANI UP (@ANINewsUP) October 15, 2018