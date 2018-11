सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर एक बार फिर से चर्चा में हैं। राजभर ने यूपी के अयोध्या में सेना बुलाने के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान का समर्थन किया है। राजभर ने ये भी कहा कि अगर अयोध्या में मौजूद भीड़ कोई भी घटना करती है तो उसकी जिम्मेदारी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की होगी।

ओपी राजभर ने समाचार एजेंसी एएनआई को दिए बयान में कहा,”मैं अखिलेश यादव के बयान का समर्थन करता हूं। अयोध्या में धारा 144 लगी हुई है। इसके बावजूद अगर भीड़ वहां पर जमा हो रही है तो इसका अर्थ है प्रशासन विफल हो चुका है। ऐसी स्थिति में व्यवस्था नियंत्रित रखने के लिए सेना को बुलाया जाना चाहिए। राजभर ने आगे कहा,”यूपी के मुख्यमंत्री (योगी आदित्यनाथ) को चुनाव प्रचार में रुचि है। जब अयोध्या में धारा 144 लगी हुई है। जिस तरह और जैसी भीड़ वहां पर जमा है, उसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से मुख्यमंत्री की ही होगी।”

I welcome Akhilesh’s statement. Section 144 is imposed in Ayodhya, yet the administration is letting people gather there, it means they have failed. The army should be brought: UP Minister O P Rajbhar on Akhilesh Yadav’s statement that army should be brought in Ayodhya pic.twitter.com/vmTWN86U6S

— ANI (@ANI) November 24, 2018