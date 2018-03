यूपी उपचुनाव: BJP के खिलाफ एक हुए माया-अखिलेश, बसपा का सपा को समर्थन का ऐलान

उत्तर प्रदेश में लगभग 25 साल बाद एक नया राजनीतिक समीकरण आकार ले रहा है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और फूलपुर लोकसभा उपचुनाव के लिए अखिलेश और मायावती एक साथ हो गये हैं। रविवार (4 मार्च) को गोरखपुर में बहुजन समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को साथ देने का ऐलान किया। बीएसपी नेता घनश्याम खरवार ने गोरखपुर में कहा, “बहन जी के निर्देश पर देश और प्रदेश को खत्म करने वाली ताकतों को खत्म करने के लिए गोरखपुर के उपचुनाव में पिछड़े के बेटे प्रवीण निषाद और समाजवादी पार्टी को समर्थन देने का ऐलान किया है। ” बीएसपी के इलाहाबाद के जोनल कॉर्डिनेटर अशोक गौतम ने कहा कि बीएसपी बीजेपी का सफाया करना चाहती है इसलिए उनकी पार्टी ने एसपी को समर्थन देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा, “हमारे कार्यकर्ता बीजेपी को खत्म करना चाहते हैं इसलिए बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फूलपुर में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नगेन्द्र सिंह पटेल को वोट और सपोर्ट करने का फैसला किया है।

Our workers want to eliminate BJP & that is why the members of Bahujan Samaj Party (BSP) have decided to extend support & vote for Samajwadi Party (SP) candidate Nagendra Singh Patel in Phulpur by-poll: Ashok Gautam, BSP Zonal Coordinator, Allahabad pic.twitter.com/R2vRFY6Lx5

— ANI UP (@ANINewsUP) March 4, 2018