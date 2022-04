गाजियाबाद की लोनी विधानसभा सीट से भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर ने सोमवार को ट्रॉनिका सिटी स्थित एचडीएफसी बैंक पर ताला जड़ दिया। विधायक की इस कार्रवाई से बैंक कर्मियों और वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। हालांकि, जब विवाद बढ़ा तो कुछ देर बाद ही ताला खोल दिया गया।

विधायक का आरोप है कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत ऋण प्राप्त करने के लिए 191 लोगों ने आवेदन भरे थे, लेकिन बैंक ने 190 आवेदन निरस्त कर दिए। उन्होने बैंक स्टाफ से पूछा तो बैंक कर्मियों ने बताया कि एक व्यक्ति का ऋण स्वीकृत किया गया है। उनकी बात सुनकर नंद किशोर नाराज हो गए और बैंक के स्टाफ को बाहर निकालकर बैंक का शटर बंद कर ताला जड़ दिया। कुछ देर के लिए वहां हड़कंप मच गया।

सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने विधायक की सराहना की तो कुछ ने उन्हें ही आड़े हाथों लिया। एक का कहना था कि ये बैंक बहुत बड़ा फ्रॉड और जनता को लूटने वाला है। रिजर्व बैंक को शिकायत करो पर कुछ नहीं होता। एचडीएफसी जैसे बैंको की जनता से कोई लेना देना नहीं है।

देवाशीष ने लिखा कि बहुत सही कदम नंदकिशोर गुर्जर जी ने बिल्कुल सही कार्य किया है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति का मैं स्वागत करता हूं। हरीश शर्मा ने लिखा कि अति उत्तम निर्णय FIR भी दर्ज करानी चाहिए शिकायतकर्ता को साथ ले जाकर भ्रष्टाचार की।

हालांकि कुछ ने विधायक की आलोचना भी की। गाजियाबाद विकास समिति के हैंडल से पोस्ट किया गया कि विधायक जी ताला लगाकर जोर ही आजमाना है तो सबसे पहले जीडीए और अन्य सरकारी दफ्तरों पर ताला लगाकर दिखाइए, जो खुलकर जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। इन प्राइवेट बैंक वालों पर दबाव बनाने से कुछ नहीं होगा। एडवोकेट प्रवीन बैसला ने कहा कि विधायक जी आप भी कानून को अपने हाथ में ले रहे है।

