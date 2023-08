UP Assembly: ‘अखिलेश कभी शिवपाल की कीमत नहीं समझेंगे’, सीएम योगी बोले- अभी वक्त है वो अपना रास्ता चुन लें

UP Assembly Monsoon Session: सीएम योगी ने शिवपाल यादव की तरफ इशारा करते हुए कहा कि चच्चू अभी वक्त है अपना रास्ता चुन लो।

न्यूज डेस्क Edited by Vivek Awasthi Written by

UP Assembly Monsoon Session 2023: यूपी विधानसभा में सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। (फाइल फोटो)

Follow us on



instagram

telegram