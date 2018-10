केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह सोमवार (1 अक्टूबर) को संगम नगरी इलाहाबाद में थे। गिरिराज सिंह ने इलाहाबाद में राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। गिरिराज सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष को शिव विरोधी और हिंदू विरोधी करार दिया। गिरिराज ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने उन कार्यकर्ताओं को भी पार्टी से निकाल दिया है जिन्होंने हर—हर महादेव का जयकारा लगाया था।

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एएनआई से कहा, ” राहुल गांधी के कई चेहरे अब तक सामने आए हैं। उनके शिव विरोधी, भगवान शंकर का विरोधी और हिंदू विरोधी चेहरे अब तक सामने आ चुके हैं। कभी चुनाव से पहले कैलाश मानसरोवर जाते थे। कभी जनेऊधारी बनकर घूमते थे। कभी खुद को शिवभक्त कहते थे। लेकिन केरल में शिव के नंदी को काटकर गौमांस की पार्टी दी।

#WATCH Union Minister Giriraj Singh says,”In Allahabad, Congress workers who raised slogans of “Har Har Mahadev” were expelled from the party”. #Mathura pic.twitter.com/aQIZAEWI5J

— ANI UP (@ANINewsUP) October 1, 2018