राज्‍यसभा सांसद अमर सिंह और सपा नेता आजम खान को एक-दूसरे का कट्टर विरोधी माना जाता है। अमर सिंह गुरुवार (30 अगस्त ) को आजम खान के गृहनगर यूपी के रामपुर जिले में थे। इस दौरान अमर सिंह ने आजम खान पर जमकर जुबानी हमला किया। लेकिन इसी हमले के बीच में अमर सिंह को रोकना दो पत्रकारों के बीच विवाद का कारण बन गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमकर कुर्सियां चलीं और गाली—गलौज हुई। इसके बाद अमर सिंह वहां से उठकर चले गए।

दरअसल अमर सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद रिपोर्टरों से बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ था। इसी बीच एक शख्स ने अमर सिंह से कहा कि आप आजम खान न कहा करें। जब आप आजम खान कहते हैं तो वह पूरी खान बिरादरी को संबोधित होता है। आप जब उनके लिए निजी तौर पर कोई बात कहें तो या तो आजम खां लगाएं या​ फिर आजम साहब कहें। लेकिन आजम खान न कहा करें।

