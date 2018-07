मदरसों में ड्रेस कोड पर आमने-सामने आए योगी सरकार के दो मंत्री

मदरसों में ड्रेस कोड लागू करने के सवाल पर उत्तर प्रदेश सरकार के दो मंत्री आमने—सामने आ गए हैं। एक दिन पहले ही यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रज़ा ने ये बयान दिया था कि यूपी सरकार मदरसे के विद्यार्थियों को ड्रेस कोड मुहैया करवाएगी। इस ड्रेस कोड को पूरी तरह से फॉर्मल बनाने की तैयारी का दावा किया गया था, जिससे मदरसे के छात्रों के बीच एकरूपता लाई जा सके। मोहसिन रजा ने इस बात की भी वकालत की थी कि छात्रों को मदरसे में उर्दू के अलावा हिंदी, अंग्रेजी और विज्ञान के अलावा कंप्यूटर भी पढ़ाया जाए।

बुधवार को ट्विटर पर मंत्री मोहसिन रज़ा के बयान का खंडन यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है,”मदरसों में ड्रेस कोड को लेकर सरकार ने कोई नई नीति निर्धारित नहीं की है। इस विषय को लेकर विभाग का कोई मत नहीं है।”

Our aim is to bring madrasas at par with other educational institutions. Till now, students in madrasas have been wearing ‘kurta-payjama’. A dress code will make it more formal. We will provide them the uniform: Uttar Pradesh Minister Mohsin Raza pic.twitter.com/SyjMfUAgkv

— ANI UP (@ANINewsUP) July 3, 2018