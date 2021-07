औरत के कपड़े क्या नोंचते हो, दम है तो लड़ कर जीतो…पत्रकार ने ललकारा; पूर्व IPS बोले- ये आज भी चीर हरण की संस्कृति ढो रहे

उत्तर प्रदेश के ब्लॉक प्रमुख चुनावों के दौरान साड़ी खींचे जाने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई हैं। राजनीति की इस नई परिपाटी को लेकर सियासतदानों में तो बहस हो ही रही है अब बुद्धिजीवी वर्ग भी चिंतित दिखाई दे रहा है। देश के तमाम पत्रकारों ने इसकी निंदा की है, इसी कड़ी में टीवी पत्रकार और एंकर प्रज्ञा मिश्रा ने तस्वीरों पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि औरत के कपड़े क्या नोचते हो, दम है तो लड़कर जीतो। बकौल प्रज्ञा, ये नामांकन करने आई लखीमपुर की ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी ऋतु की अर्धनग्नन तस्वीर नहीं है। यूपी का लोकतंत्र नंगा हो गया है। कैसे राक्षस नेता हैं। प्रस्तावक प्रत्याशी सबके कपड़े नोच डाले।

उनकी इस टिप्पणी पर रिटायर्ड आईपीएस डॉ एनसी अस्थाना ने भी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि 5000 साल से ज्यादा वक्त बाद भी इस तरह की घटना अचंभित करने वाली वाली है। इनके लिए चीर-हरण बहुत ही आम नजर आता है। ये उसकी तरह हैं, जैसे दुशासन था।”

Marvel at the remarkable cultural continuity that Indians exhibit even after more than 5000 years. ‘Cheer-haran’ comes so naturally to them. They remain the very same beasts that Dushasan was. No wonder, we are the only country in the world where disrobing is a specific offence!

