पूर्व सपा पार्षद की हत्या पर साथी किन्नरों ने अस्पताल में किया हंगामा, दो दिन पहले अज्ञात हमलावरों ने मारी थी गोली

उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला अस्पताल में किन्नरों के झुंड ने जबरदस्ती अंदर घुसकर हंगामा किया। पुलिस ने किन्नरों को शांत कराने की कोशिश की लेकिन वे शांत नहीं हुए। एएनआई के अनुसार मेरठ के पूर्व सपा पार्षद हाजी फाको को कुछ अज्ञात लोगों ने गोली मार दी थी, जिनकी गुरुवार को इलाज के दौरान मौत हो गई। हाजी फाको किन्नरों के समुदाय से ताल्लुक रखते थे। हाजी को गोली लगने की बात आग की तरह पूरे मेरठ जिले में फैल गई, जिसके बाद जिले के ज्यादातर किन्नर अस्पताल जा पहुंचे। यहां पर किन्नरों ने जमकर हंगामा किया। इस बीच अस्पताल के अधिकारियों ने पुलिस को बुला लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने किन्नरों से बात करनी चाही लेकिन किन्नर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा करते रहे।

किन्नर चिल्ला-चिल्ला कर कह रहे थे कि हमारे दोस्त को गोली मार दी लेकिन डॉक्टरों ने गोली तक नहीं निकाली, जिसकी वजह से हाजी की मौत हो गई। इसकी शिकायत किन्नरों ने पुलिस अधिकारियों से की। इस बारे में जब पुलिस अधिकारियों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बेवजह कुछ लोग यह अफवाह उड़ा रहे हैं कि गोली को पार्षद के शरीर के अंदर से नहीं निकाला गया और अस्पताल प्रशासन ने इस मामले में लापरवाही की है।

हाजी फाको श्यामनगर में अपने परिवार के साथ रहते थे। हाजी साड़ी और सूट का व्यापार किया करते थे। चश्मदीदों के अनुसार मंगलवार को दो युवक स्कूटी पर सवार होकर हाजी के घर साड़ी खरीदने के बहाने से आए। इन दोनों युवकों को हाजी ने घर के अंदर बुला लिया। थोड़ी देर तक साड़ी देखने के बाद युवकों ने हाजी पर जमकर गोलियां बरसा दीं, जिसके बाद उन्हें अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस का इस मामले में कहना है कि शुरुआती जांच में यह दो किन्नर गुटों की आपसी रंजिश का मामला लग रहा है।

